Colapso de telhado em estação de comboios mata 14 pessoas na Sérvia

O colapso de um telhado na entrada da estação ferroviária de Novi Sad, na Sérvia, causou esta sexta-feira a morte de pelo menos 14 pessoas.

A estrutura com cerca de 35 metros de cumprimento, uma pala na entrada principal da estação de comboios de Novi Sad, desabou de forma súbita por volta das 12h (11h em Portugal continental), num dia de sol na cidade sérvia, cerca de 70 quilómetros a noroeste de Belgrado, capital do país.

Ao final do dia, os trabalhos de busca e salvamento para retirar pessoas dos escombros continuavam a decorrer, esperando-se que continuem noite dentro. A operação está a ser feita com recurso a gruas e bulldozers devido ao peso dos destroços da estrutura, composta de metal e cimento – o peso do betão tem complicado o trabalho das equipas de resgate, disse Luka Causic, responsável pelo centro de gestão de emergência do Ministério do Interior.

Foto Os trabalhos de resgate têm de ser feito com maquinaria pesada devido ao peso do betão. Novi Sad, Sérvia Zorana Jevtic/REUTERS

O ministro responsável por esta pasta, Ivica Dadic, disse não esperar que o número de vítimas mortais aumentasse significativamente, de acordo com a agência de notícias Tanjung.

Ao início da tarde, duas mulheres foram resgatadas com vida em estado crítico, disse Vesn Turkulov, director do centro médico de Vojvodina, para onde foram transportadas.

A actividade da estação foi interrompida, segundo o canal noticioso N1. A mesma estação informou que o edifício da estação ferroviária foi submetido a obras de reconstrução que ficaram concluídas este Verão. No entanto, a estrutura que colapsou não estava incluída no projecto.

"Tínhamos as janelas abertas devido ao calor que se sentia, e ouvi um estrondo enorme e uma pluma de poeira, foi tudo o que vi. Mais tarde soube o que se passara", disse à Reuters Vera, uma pensionista de 86 anos que vive a cerca de 200 metros da estação ferroviária.

Ao cair da noite, centenas de pessoas juntaram-se para homenagear as vítimas, acendendo velas e dispondo-as à porta da Câmara Municipal de Novi Sad.

"O que há a dizer? Trabalhei naquela estação, conheço-a. Isto é terrível", disse Dragan Vujici, um pensionista de 70 anos.

Foto Homenagem às vítimas junto à Câmara Municipal de Novi Sad, na Sérvia Zorana Jevtic/REUTERS

Cinco das vítimas mortais ainda não foram identificadas, segundo o Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, que prometeu justiça.

"É difícil dizer algo de significativo", disse numa declaração às televisões. "Como Presidente da Sérvia, exijo que todos os responsáveis por isto sejam punidos".

Discurso idêntico teve o primeiro-ministro sérvio, Milos Vucevic. "É uma sexta-feira negra para a Sérvia e para Novi Sad", disse aos jornalistas. "Independentemente de o edifício ter sido construído em 1964, vamos insistir para que os responsáveis por esta tragédia sejam identificados".