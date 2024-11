Osvaldo d’Abreu, um homem “que reúne todas as condições” para ser primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe

Acaba de editar em livro a tese de doutoramento sobre Petróleo em São Tomé e Príncipe, enquanto aguarda a hora de chegar à liderança do MLSTP-PSD e de disputar a chefia do Governo santomense.

Osvaldo Cravid Viegas d’Abreu é um homem com “uma missão”. Desde que o jovem órfão criado pela bisavó Chibila, mulher severa, mas construtora de carácter e de marcas duradouras, foi com 13 anos para Cuba, integrado no grupo de 62 crianças que o Governo de São Tomé e Príncipe enviou para estudar na ilha das Caraíbas, que o ex-ministro das Obras Públicas, Infra-Estruturas, Recursos Naturais e Ambiente santomense (em dois governos) se dedica aos estudos e ao trabalho com a missão de não esmorecer perante as dificuldades, de manter o optimismo apesar do clima adverso, de responder aos desafios com labor.