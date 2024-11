“Lisboa tem 66 bairros municipais e só cinco dão problemas. Nos outros vive-se bem”

Aprovada a Carta Municipal de Habitação de Lisboa, a vereadora do pelouro, Filipa Roseta (PSD), diz estarem reunidas condições para, na próxima década, se fazer o maior investimento de sempre neste campo na capital. E assegura que o executivo de Carlos Moedas ajudou “mais famílias do que em qualquer um dos dois últimos mandatos”, não só com entregas de casas, mas com apoios ao pagamento da renda. Afirma também que a autarquia tem estado a investir nos bairros municipais para que quem lá vive não se sinta excluído. Prova disso, diz, é a reformulação do programa BIP/ZIP, a anunciar em breve.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt