O papel dos pais na aprendizagem da leitura e da escrita

O indivíduo quando nasce recebe como herança a história da sua família. A família é o primeiro “lugar” onde se partilham as referências essenciais que moldam o desenvolvimento das crianças. Os valores fundamentais são transmitidos por meio da educação e da cultura e é no seio familiar que a criança absorve ideias, princípios e conceitos sociais, interiorizando a cultura que a cerca.

Seguindo essa linha de pensamento, a linguagem emerge naturalmente como um código que é partilhado socialmente. Através da linguagem oral, as crianças representam ideias ao interagir com outras pessoas e ao absorver o sistema linguístico ao seu redor. Já a leitura, por outro lado, envolve a aquisição da linguagem escrita e exige uma aprendizagem formal. Ler é um processo cognitivo em que o leitor utiliza diversas estratégias para compreender um texto.

Hoje, sabemos que o leitor desempenha um papel ativo: ele descodifica a mensagem e atribui sentido ao que lê. É através da flexibilidade cognitiva que o indivíduo consegue fazer associações entre as palavras e os seus significados. Durante a leitura, ao interagir com livros, as crianças experienciam várias situações e entram em contato com diferentes personagens, fazendo o cérebro reagir como se estivesse a experienciar as emoções presentes na história. Assim, a leitura cria uma ponte entre a ficção e a realidade, contribuindo para o desenvolvimento emocional e até para a mudança comportamental.

O papel dos pais é imperativo no incremento de hábitos de leitura, pois são os modelos mais próximos e influentes da criança. Sabe-se que uma das competências facilitadoras da aprendizagem da leitura é a compreensão oral, desenvolvida desde cedo, por isso é aconselhável que os pais promovam a atenção e o envolvimento ativo da criança durante a leitura. Esse envolvimento permite à criança desenvolver a memória, alargar o conhecimento do vocabulário e expandir o conhecimento sobre o mundo.

Para facilitar a aprendizagem da leitura e da escrita é fundamental que as crianças tenham contacto com os livros desde a infância. Os pais devem ler diariamente para os filhos, pois desperta o interesse pela leitura, hábito que está intimamente ligado às práticas familiares de literacia. Para que as crianças gostem de ouvir e, posteriormente, de ler histórias, é recomendada a prática da leitura em família.

Os pais devem preparar-se para a leitura. Antes de ler uma história em voz alta é importante que se familiarizem com o texto, lendo com a entoação apropriada e sem hesitações. Ajustar a velocidade da leitura, fazer pausas nos momentos certos e destacar as palavras-chave contribui para a experiência. Mudar de volume de acordo com as emoções e sentimentos das personagens, auxilia na compreensão da mensagem.

O envolvimento parental e a atmosfera de aprendizagem em casa são fatores com grande impacto no desenvolvimento académico das crianças. Invista na leitura de histórias diariamente, fazendo deste um momento de partilha, de afeto e de prazer. Esteja disponível para ler o mesmo livro várias vezes, se a criança solicitar. Mas não se esqueça de apresentar várias sugestões de leituras com temas que permitam alargar o conhecimento da criança.

Em resumo: A família é o primeiro ambiente de socialização e transmissão de valores essenciais. Os pais têm um papel crucial no incentivo à leitura. Ler diariamente para os filhos ajuda a criar vínculos afetivos, estimula o prazer pela leitura e pela escrita e amplia o conhecimento e a compreensão do mundo.

