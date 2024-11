Em família, com teatro, palavras e bruxas pelo ar

Na agenda estão O Meu Primeiro FITEI, as histórias d’O Quebra-Nozes e d’O Rouxinol, passeios, festas com palavras e experiências de arrepiar.

TEATRO

O Meu Primeiro FITEI

31 de Outubro a 4 de Novembro

O mito de Orfeu e Eurídice contado pelas Marionetas do Porto, as notas do Gira Sol Azul inspiradas em Sophia de Mello Breyner, a história de Benfazeja partilhada por Suzana Branco, o Ninho - Aves para Bebés e Famílias (Acto II) da Som do Algodão, os ventos soprados por Lokomaika’i Lipscomb e Annie Cusick Wood em Pa Ka Makani, O Duelo e Outras Histórias do Teatro do Bolhão e a Firewall do Derby Theatre.

Estes são alguns dos momentos da quinta edição d’O Meu Primeiro FITEI, programado pelo Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica do Porto para servir os mais novos. Passa pelo Coliseu Porto Ageas, Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery, Teatro do Bolhão e Teatro de Belomonte, com bilhetes entre 3,50€ e 7,50€.

O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos

2 de Novembro a 1 de Junho

Pelo TIL - Teatro Infantil de Lisboa, sobe ao palco o espectáculo de teatro musical sobre os valores do amor e da amizade, inspirado no conto do escritor alemão E.T.A. Hoffmann.

Com encenação de Fernando Gomes, conta a história de Clara que, numa noite de Natal em São Petersburgo, espera impaciente a visita do padrinho, antigo mágico e dono de uma loja de brinquedos. Recebe de presente um invulgar quebra-nozes e, ao bater das 12 badaladas, tudo se transforma…

Em cena no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, com sessões ao sábado e domingo, às 15h, e de terça a sexta, às 11h e às 14h30 (apenas para grupos e mediante marcação prévia). Bilhetes de 10,95€ a 13,45€. M/3

FESTIVAL

Passa a Palavra! Festa dos Ofícios do Narrar

5 a 10 de Novembro

Em Oeiras, é tempo de dar corda ao “era uma vez…”. Entre contos, conversas, oficinas, espectáculos, música, animação de rua e um mercadinho, o centro histórico da cidade enche-se com “a magia e encantamento das várias formas de contar”.

Com organização partilhada pela autarquia, a associação Contrabandistas de Histórias e a Chão Nosso, a sétima edição do festival passa por espaços como o Palácio do Egipto, a Livraria-Galeria Municipal Verney, o Mercado Municipal ou o Largo 5 de Outubro, e conta com a presença de Jorge Serafim, Rita Taborda Duarte, Miguel Esteves Cardoso, Paula Cusati, Luísa Ducla Soares, Bru Junça e Antonella Gilardi, entre muitos outros convidados.

À excepção do Jantar Narrado (20€), todas as actividades são de participação gratuita, estando algumas sujeitas a inscrição prévia. O programa pode ser consultado aqui.

Foto Passa a Palavra! Festa dos Ofícios do Narrar DR

Palavras Mágicas

1 a 9 de Novembro

Também com os contos e as artes da palavra a acertar o passo, a Biblioteca Municipal de Lagos faz a festa ao 33.º aniversário espalhando Palavras Mágicas.

Do alinhamento fazem parte os Estranhões e Bizarrocos do Teatro do Invisível, as Histórias da Mulher que Lia de Cristina Taquelim, o Ateliê de Conto e Linha de Pedro Seromenho, os Contos, Cantos e Poemas de Carlos Marques, o Auto da Criação do Mundo dos Bonecos de Santo Aleixo e os Contos à Candeia de Teresa Guimarães, entre outros. Tudo com entrada livre e detalhes aqui.

MÚSICA

O Rouxinol

31 de Outubro e 1 de Novembro

No Teatro Nacional São João (Porto) vai a cena a história de um rouxinol bem cantante que, por conta dos seus créditos, vive preso numa gaiola, no jardim de um velho imperador chinês. Pouco depois, um “faustoso rouxinol mecânico” ganha protagonismo e o pássaro real é votado ao esquecimento. Até ao dia em que o imperador moribundo se apercebe de que só a beleza do canto verdadeiro pode salvá-lo da morte…

Produzida pelo Teatro Nacional de São Carlos e especialmente apontada ao público infantil, a ópera do compositor Sérgio Azevedo tem por base o conto O Rouxinol e o Imperador da China, saído da pena de Hans Christian Andersen, em 1843. Uma alegoria sobre a liberdade em quatro actos, com encenação de Mário João Alves e direcção musical do maestro João Paulo Santos. Quinta, às 11h e às 19h; e sexta, às 15h, com bilhetes entre 7,50€ e 16€. M/6

EXPOSIÇÕES

Quake - Centro do Terramoto de Lisboa

Em permanência

Lisboa, 1 de Novembro de 1755. A cidade é sacudida por um violento terramoto, seguido de um tsunami e vários incêndios. O episódio destruiu o burgo e entrou para os livros como um dos eventos mais marcantes da História de Portugal.

É a esse momento que se regressa no Quake – quando se assinalam precisamente os 269 anos da tragédia –, que “dá vida” à catástrofe e põe os visitantes a sentir a terra a tremer e a ver a cidade “que se perdeu”. História, ciência e entretenimento cruzam-se numa experiência interactiva, onde entram simuladores, estações sobre a origem dos sismos e tsunamis e sensibilização para a “necessidade de adopção de comportamentos preventivos” porque, refere a organização e atesta a ciência, há que estar preparado pois “é certo que irá acontecer, só não sabemos quando”.

De portas abertas das 10h às 18h, na Rua Cais da Alfândega Velha, em Belém (Lisboa), tem bilhetes entre 21€ e 26€ (14,50€ a 18€ para crianças dos seis aos 12 anos e 17€ a 21€ para seniores).

A propósito da mesma efeméride, neste Dia de Todos os Santos, o Castelo de São Jorge dinamiza a visita guiada Lisboa Antes e Depois do Terramoto, mostrando as transformações sofridas na cidade e no monumento e os trabalhos de reconstrução. Sexta, às 15h, com duração de hora e meia e um custo associado de 4€ por participante, mediante marcação através dos contactos servicoeducativo@castelodesaojorge.pt ou 218 800 620.

Serralves em Luz

4 de Julho a 3 de Novembro

Últimos dias para visitar esta que é a terceira edição da “experiência sensorial única” que convida a descobrir, de forma imersiva e em ambiente nocturno, novas perspectivas do Parque de Serralves (Porto).

Inspirado pela temática dos Sonhos e Ilusões, o percurso de cerca de três quilómetros (ou hora e meia de caminhada), desenhado por Nuno Maya (OCubo) em conjunto com a fundação portuense, apresenta 25 instalações luminosas e interactivas, entre as quais figuram duas obras comemorativas dos 35 anos da Fundação de Serralves e dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril. Assente “em pilares como sustentabilidade, inovação, criatividade, ambiente e liberdade”, lembram na nota de imprensa, a mostra ao ar livre foi reconhecida pelo jornal The Times como “uma das dez melhores exposições a visitar em toda a Europa”.

As portas estão abertas a partir das 20h; a entrada custa 14€ (12€ para crianças dos quatro aos 11 anos, estudantes e seniores; grátis até aos três anos).

PASSEIOS

Walk & Art Fest

1 a 3 de Novembro

Arte e caminhadas são os dois eixos do festival que assenta arraiais em Barão de São João (Lagos) e mobiliza a comunidade local para proporcionar uma “imersão artística” na aldeia algarvia.

A sétima edição alinha mais de uma centena de actividades, como caminhadas temáticas (geologia, botânica, observação de aves, história, desenho...), workshops, passeios de BTT, palestras, música, vídeo, poesia, meditação, dança ou ioga.

Os mais novos são contemplados com um programa à medida das famílias, que inclui, por exemplo, oficinas de carimbos, ateliês de pintura, decoração criativa, ioga para crianças e as perspectivas de Insectos à Lupa.

Em destaque no cartaz está a instalação artística que marca a identidade do festival, composta por 25 peças de 17 artistas locais e, este ano, inspirada no lema Liberdade, à boleia do cinquentenário da Revolução dos Cravos. O percurso é linear, tem cerca de quilómetro e meio e espalha a arte pelas ruas da aldeia e pelo perímetro florestal. Mapa completo em www.walkartfest.pt.

FESTAS

Baile Fantástico

1 de Novembro

O Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) entra na festa do Halloween com um baile “para abanar os esqueletos”. Com mais ou menos máscaras, a ordem é para dançar e espantar as bruxas e os fantasmas que nos atormentam ao som das notas debitadas pela DJ Inês Lopes Gonçalves. Sexta, das 15h às 18h, com entradas a 3€.

Histórias de Arrepiar

31 de Outubro

No Museu do Carro Eléctrico do Porto, convidam-se miúdos (maiores de seis anos) e graúdos a embarcar “numa viagem imperdível, através das histórias aterradoras do Halloween”. A aventura está marcada para quinta, a partir das 20h, e promete surpresas e medo em doses generosas, de preferência com os visitantes mascarados a rigor. Custa 15€ e requer inscrição aqui.

Foto Histórias de Arrepiar MCE