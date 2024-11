Glimmer, um espectáculo de reencontros luminosos

Passados 15 anos de Zoetrope, o concerto fusão do coreógrafo Rui Horta com os Micro Audio Waves, acontece Glimmer. O espectáculo interdisciplinar entrou, em plena noite de Halloween, na Sala Suggia da Casa da Música, no Porto, para a encher de música, dança e tecnologia.

“Há 12 ou 13 anos, a tecnologia deslumbrava-nos. Hoje já não. No futuro, a mais importante tecnologia é o próprio ser humano. É sermos capazes de dar a volta ao texto, de ter simbiose, de gerar empatia com o outro. Fizeram-se imensos progressos, a todos os níveis, nas últimas décadas, mas não se fizeram grandes progressos nas relações interpessoais. Continuamos à traulitada”, reflectiu ao PÚBLICO Rui Horta, numa entrevista concedida a Pedro Manuel Magalhães, em Fevereiro. E é isso que Glimmer espelha.

Numa reflexão plena de dourados, sons electrónicos e electrificantes, desta vez o concerto reflecte sobre o lugar da humanidade num mundo em que a tecnologia já não espanta. Aproveitando a reunião de coreógrafo e banda, Glimmer reúne o ser humano com a tecnologia.

O concerto mostra uns renovados Micro Audio Waves, "sem medo de adentrar por novas paragens e de se entregarem a canções com sólida e cativante ambição pop", como descrevia Gonçalo Frota em Março.

Glimmer é homónimo do álbum da banda, composto por oito músicas. Ainda este mês pode ver Glimmer no Teatro Municipal de Bragança, no dia 16, e no Teatro São Luiz em Lisboa, entre os dias 21 e 23.