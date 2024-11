Viktor Gyökeres acabou com a tensão em Alvalade

No dia em que Rúben Amorim foi oficialmente anunciado como futuro treinador do Manchester United, o Sporting derrotou o Estrela da Amadora com um “poker” do sueco

O ambiente esteve tenso e, quando a equipa do Sporting chegou a Alvalade, uma tarja colocada num muro fora do estádio deixava claro o sentimento de parte dos adeptos “leoninos”: “[Rúben] Amorim, esta já não é a tua casa.” Porém, apesar de ter existido alguma contestação, o futuro ex-treinador do Sporting voltou a ganhar. No dia em que foi oficialmente confirmado que Amorim será o técnico do Manchester United, os campeões nacionais receberam o Estrela da Amadora e, com quatro golos de Viktor Gyökeres, venceram, por 5-1, e mantiveram o registo perfeito na I Liga: dez jornadas, dez vitórias.

No antepenúltimo acto como treinador do Sporting, Amorim entrou em campo com todas as atenções centradas em si e com um semblante mais carregado do que o habitual. E, perante um ambiente pesado em Alvalade, o Estrela da Amadora procurou colocar ainda mais tensão no treinador, jogadores e adeptos sportinguistas.

Revelando coragem e personalidade, a equipa de José Faria não se remeteu ao seu meio-campo e nos minutos iniciais dividiu com os “leões” as oportunidades de golo, mas num momento de dificuldade para a sua equipa, Amorim voltou a contar com o seu pronto-socorro: aos 19’, na primeira vez oportunidade que dispôs, Gyökeres aproveitou inaugurou o marcador.

A desvantagem, no entanto, não mudou a tendência da partida. Mantendo as linhas adiantadas, o Estrela continuou a surgir próximo da baliza de Israel e, aos 26’, depois de uma defesa do uruguaio, Danilo Veiga candidatou-se ao “falhanço do ano” - remate por cima com a baliza aberta.

A iminência do empate causou novo desconforto nos sportinguistas, mas, mais uma vez, Gyökeres tinha o remédio para a ansiedade “leonina”. Com os estrelistas a arriscarem, Dramé perdeu a bola no seu meio-campo, Trincão assistiu Gyökeres e o sueco, com a fiabilidade de sempre, fez o 2-0.

O segundo golpe não significou, todavia, a resignação da equipa da Amadora. Quase de seguida, o Sporting voltou a dar espaço perto da sua área e Rodrigo Pinho, depois de Israel fazer mais uma boa defesa, aproveitou uma segunda oportunidade para reduzir.

Positivo/Negativo Positivo Viktor Gyökeres No guião do jogo em Alvalade era suposto que o protagonista da noite fosse Rúben Amorim, mas nem todos concordaram com isso. Num jogo que esteve longe de ser fácil para o Sporting, Viktor Gyökeres acrescentou mais um feito ao currículo impressionante que tem com a camisola sportinguista e marcou o primeiro “poker” da sua carreira.

Positivo Daniel Bragança O médio voltou a ser titular e voltou a mostrar que é uma opção segura para o meio-campo sportinguista. Negativo Issiar Dramé O defesa que o Estrela da Amadora contratou aos franceses do Bastia cometeu um erro grave que resultou no terceiro golo de Gyökeres, um par de minutos depois da sua equipa marcar.

Negativo Pedro Gonçalves Após um mês parado devido a lesão, o “8” do Sporting foi titular pela primeira vez, mas Pedro Gonçalves continua claramente sem ritmo e à procura do regresso à melhor forma.

O jogo tinha qualidade e um ritmo frenético. Por isso, foi preciso esperar apenas um par de minutos para novo momento relevante. Aos 37’, Bucca desviou a bola com o braço na sua área e, na conversão do penálti, Gyökeres completou o hat-trick.

Com 8-7 em remates ao intervalo que traduzia o equilíbrio nos primeiros 45 minutos, os estrelistas regressaram para a segunda parte com nova prova de atrevimento - André Luiz no lugar de Bucca – e decididos a não deram hipóteses ao Sporting em começar a preparar o jogo de terça-feira, frente ao City, e, aos 59’, Pinho ainda celebrou o bis em Alvalade, mas o brasileiro dominou a bola com o braço e o golo foi invalidado.

A partir daí, os amadorenses pareceram perder fôlego e o Sporting pareceu querer esperar pelo fim do jogo. Porém, Gyökeres ainda estava em campo e o sueco, aos 70’, após nova assistência de Trincão, fez a sua cotação subir ainda mais ao marcar o quarto golo, conseguindo assim o primeiro poker da carreira.

Com tudo decidido, ainda houve tempo para Maxi Araújo estrear-se a marcar e fechar uma goleada (5-1) que não traduz as dificuldades (e a tensão) que o Sporting sentiu no penúltimo jogo de Amorim em Alvalade.