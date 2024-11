Rúben Amorim confirmado como treinador do Manchester United

O relógio estava em contagem decrescente e o país desportivo à espera da decisão que seria comunicada logo à noite, no final do jogo do Sporting com o Estrela da Amadora, mas o Manchester United antecipou-se e já fez o anúncio: Rúben Amorim vai ser o novo treinador dos "red devils", com contrato até 2027 e primeiro dia de trabalho apontado para dia 11.

"O Manchester United está encantado por anunciar a contratação de Rúben Amorim, que será o treinador da equipa principal, num acordo até Junho de 2027 com opção de um ano adicional. Amorim vai juntar-se ao Manchester United na segunda-feira, dia 11 de Novembro, depois de cumprir as obrigações que tem com o Sporting", pode ler-se num comunicado.

Se dúvidas houvesse, estão dissipadas. A semana que se apresta para chegar ao fim foi trazendo pistas muito concretas sobre o adeus de Amorim a Portugal. A começar pelo despedimento de Erik ten Hag, na segunda-feira, passando por uma conversa ainda nessa noite com o técnico do Sporting, a que se seguiu uma abordagem aos "leões", com o Manchester United a confirmar que iria pagar os 10 milhões de euros da cláusula de rescisão.

It's done.



Bem-vindo ao Manchester United, Ruben Amorim ????????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 1, 2024

A partir desse momento - e porque dificilmente se avançaria para este patamar de negociações sem haver abertura do treinador para mudar de ares -, a transferência tornou-se praticamente uma certeza. O que ficou ainda no ar, por decidir, foi mesmo o timing: quando iria Amorim mudar-se para Manchester? Uma questão especialmente pertinente porque o Sporting enfrenta uma semana de calendário exigente, a nível europeu e doméstico.

Revisão em alta da proposta inicial

E aqui começou o braço-de-ferro. Do lado do United, há pressa em contar com o técnico português logo que possível, no sentido de começar imediatamente a rectificar uma trajectória descendente, espelhada pelo actual 14.º lugar na Premier League. Do lado do Sporting, não sendo possível manter Amorim até final da época, há que minimizar os danos, e isso passa por enfrentar o Manchester City (terça-feira) e o Sp. Braga (cinco dias depois).

A plataforma de entendimento a que se chegou foi, por isso, a data de 11 de Novembro, dia seguinte a esse embate em Braga, para o campeonato. A 11 de Novembro, Rúben Amorim começará um desafio tremendamente exigente, na melhor Liga de futebol do mundo, ao leme de um histórico do futebol que tem navegado em águas muito agitadas ao longo dos últimos anos. E que conta agora com o português para mudar de rumo.

"A Sporting SAD chegou a acordo com o Manchester United FC (adiante MUFC) com relação aos termos e condições da saída do treinador Rúben Amorim, em contrapartida do qual o MUFC pagará à Sporting SAD 11 milhões de euros

Adicionalmente, a Sporting SAD terá um benefício de 1,658 milhões de euros relativos à extinção de direitos de crédito, registados como passivos e passivos contingentes, em consequência da revogação e renegociação de contratos referentes a comissões de intermediação", confirmaram os "leões" à CMVM, nesta sexta-feira.

Isto significa que Frederico Varandas e o seu elenco directivo conseguiram que o United subisse a proposta, em função do sentido de urgência que demonstrou. Por lei, o Sporting tem 30 dias para "libertar" o treinador das suas obrigações, mas como os "red devils" não estavam dispostos a esperar tanto tempo, aos 10 milhões iniciais acrescentaram mais um milhão (para além dos dividendos respeitantes à extinção dos direitos de crédito) para fechar o dossier.

Mais um ano de opção

"O Rúben é um dos mais entusiasmantes treinadores do futebol europeu. Reconhecido simultaneamente como jogador e treinador, já ganhou duas vezes o campeonato em Portugal, com o Sporting, o primeiro dos quais foi o primeiro do clube em 19 anos", acrescenta o Manchester United, desvendando também que tem a opção de prolongar o vínculo com o técnico por mais um ano.

A estreia de Rúben Amorim em Inglaterra, no novo cargo, deverá acontecer a 24 de Novembro, depois da pausa para o calendário das selecções, com um embate diante do Ipswich, para a Premier League. Em Old Trafford, fará o primeiro jogo frente aos noruegueses do Bodo/Glimt, na Liga Europa, dia 28 de Novembro, enquanto o Everton será o primeiro adversário interno que enfrentará em casa.

O staff que vai acompanhar Amorim em Manchester ainda não foi confirmado, sendo comunicado posteriormente. O que é claro é que o treinador que recuperou a aura vencedora do Sporting vai ser a sexta aposta do United desde o adeus de Alex Ferguson, em 2013. E a expectativa é que, também em Inglaterra, seja capaz de reacender a chama de um clube que está cansado de perder terreno para a concorrência directa.