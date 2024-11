Tradução de Mediterrâneo, de João Luís Barreto Guimarães, premiada na Finlândia

A edição finlandesa de Mediterrâneo, de João Luís Barreto Guimarães, recebeu esta quinta-feira em Helsínquia o Prémio de Poesia Tanssiva Karhu, de melhor livro estrangeiro do ano publicado na Finlândia, anunciou a Quetzal, editora portuguesa do escritor.

Editado na Finlândia em 2023 com o título Välimeri, pela Ennostone, Mediterrâneo teve tradução de Tarja Härkönen, responsável pela publicação no seu país de autores de língua portuguesa como Clarice Lispector e José Luís Peixoto, e de expressão castelhana como António Muñoz Molina e Baltazar Gracián.

A atribuição do Prémio Tanssiva Karhu à versão finlandesa do livro de Barreto Guimarães acontece um mês após a publicação do novo livro do escritor, Claridade, e duas semanas depois de lhe ter sido atribuído o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores António Ramos Rosa, por Aberto Todos os Dias, de 2023.

João Luís Barreto Guimarães, poeta, tradutor e médico, nasceu no Porto em Junho de 1967, publicou o seu primeiro livro em 1989 (Há violinos na tribo), e foi Prémio Pessoa em 2022.

Com Mediterrâneo conquistou o Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa em 2017. Esta obra, recorda a Quetzal, foi já traduzida e publicada em Espanha, França, Grécia, Egipto, Polónia, Chéquia, Sérvia, Finlândia e Itália, onde foi finalista do Prémio Internacional Camaiori, e nos Estados Unidos, onde conquistou o prémio de poesia Willow Run.

O Prémio de Poesia Tanssiva Karhu foi criado em 1994, pela rádio pública finlandesa, quando o Prémio Nacional de Literatura do país passou apenas a distinguir obras de ficção. Actualmente tem o apoio da associação de poesia Runousyhdistys Karhu, fundada pelo escritor Markus Leikola, e distingue autores nórdicos e traduções de poesia publicadas na Finlândia.

O nome do prémio, Tanssiva Karhu ("urso dançante"), tem origem num poema da escritora finlandesa Marja-Leena Mikkolae, Menina e urso dançante. Os vencedores são anunciados durante a Feira do Livro de Turku.

Na categoria de livro estrangeiro, aquela que agora distinguiu Barreto Guimarães, o prémio foi já atribuído a traduções de obras do sueco Tomas Tranströmer e do irlandês Seamus Heaney, dois prémios Nobel da Literatura. Em 2001, foi premiada a antologia de Fernando Pessoa de título Eu não sou sempre o mesmo ("En minä aina ole sama"), traduzida por Pentti Saaritsa.