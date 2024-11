Fim-de-semana na TV: Pêndulo, maratonas e Cinema Revisitado por Leão

CINEMA

Um Reino Unido

Cinemundo, sábado, 13h30

Drama biográfico de Amma Asante sobre a história real de Seretse Khama (David Oyelowo), príncipe do protectorado britânico da Bechuanalândia (actual Botswana), e da inglesa Ruth Williams (Rosamund Pike), casal inter-racial que gerou um turbilhão político mas também comoveu a opinião pública.

Horizonte Profundo - Desastre no Golfo

AXN, sábado, 15h31

Em Abril de 2010, uma plataforma petrolífera ao largo da costa do Louisiana (EUA) explodiu. Onze pessoas morreram e uma gigantesca maré negra espalhou-se pelo golfo do México. Neste filme de Peter Berg, nomeado para dois Óscares, Mark Wahlberg é Mike Williams, um engenheiro que ali trabalha há anos e que está prestes a viver o mais trágico dos dias.

Ramiro

RTP2, sábado, 23h54

Ramiro é um alfarrabista que escreveu um best-seller e depois entrou em crise de inspiração. Passa os dias entre a loja e os amigos de copos. As pessoas mais próximas são as vizinhas Daniela, uma adolescente despreocupada que está grávida, e Amélia, a alegre avó dela, que está a recuperar de um AVC. Há também Patrícia, uma rapariga apaixonada por ele.

Ramiro é uma comédia realizada por Manuel Mozos, segundo um argumento de Telmo Churro e Mariana Ricardo, com actuações de António Mortágua, Fernanda Neves, Madalena Almeida e Sofia Marques.

A Fantástica Aventura do Barão

AXN Movies, domingo, 14h

Comédia tresloucada de Terry Gilliam sobre as aventuras de um barão excêntrico e da sua pandilha. Nomeada para quatro Óscares, em 1990, conta com John Neville, Eric Idle, (companheiro de Gilliam na trupe de comédia Monty Python), Sarah Polley, Jonathan Pryce, Oliver Reed e Uma Thurman.

Amo-te Imenso

TVCine Top, domingo, 21h50

Fábio veio do Brasil para fazer um semestre numa universidade lisboeta. Fica a viver com Celsinho, um amigo compatriota instalado em Portugal já há algum tempo, que o apresenta ao seu grupo de amigos. Entre eles está Maria, uma portuguesa por quem Fábio se apaixona e com quem vai viver momentos verdadeiramente transformadores. Mas, para que a relação possa funcionar, ele tem de se libertar de coisas que o têm impedido de avançar.

Amo-te Imenso é um drama realizado por Hermano Moreira, que escreve o argumento em parceria com Juliana Calejan e cujo elenco conta com Guilherme Gorski, Filipa Pinto, Júlia Palha, Rafael Canedo, Sónia Balacó e Inês Sá Frias.

A Protegida

AMC, domingo, 22h10

Thriller de acção dirigido por Martin Campbell e escrito por Richard Wenk. Anna (Maggie Q) foi resgatada em criança pelo lendário assassino Moody (Samuel L. Jackson) e treinada para seguir as suas pisadas. Quando Moody é brutalmente morto, Anna lança-se numa vingança sangrenta contra Rembrandt (Michael Keaton), um psicopata obcecado por ela.

SÉRIES

Renascimentos

RTP2, sábado, 17h50

A RTP2 repõe a minissérie em que uma crise de identidade aflige uma mulher (interpretada por Claire Keim) na sequência de um transplante de coração. Impelida a descobrir o dador, dá início a uma investigação por conta própria que terá consequências imprevisíveis para a sua família – e para a de outra pessoa também.

Como Água para Chocolate

Max, domingo, streaming

Estreia-se uma nova adaptação do best-seller da escritora Laura Esquível, uma história de sedução, desencontro, casamento indesejado e tirania maternal que se desenrola durante a Revolução Mexicana, com direito a delícias culinárias e realismo mágico. Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril e Andrea Chaparro assumem os papéis principais desta produção original que, segundo a plataforma, nos lembra “que a coragem, a paixão e um bom prato podem tornar o impossível possível”.

DOCUMENTÁRIOS

Endurance

Disney+, sábado, streaming

Estreia. Endurance era o nome do navio que se afundou na Antárctida, em 1915, deixando o explorador Ernest Shackleton e os 27 membros da sua expedição à mercê dos elementos do continente gelado. Resistiram todos.

Este filme, realizado por Natalie Hewit e pelo casal Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi (oscarizados por Free Solo), narra essa história de sobrevivência e intercala-a com a rota de uma expedição recente – também ela atravancada pelo gelo – que zarpou em busca dos destroços do Endurance. O documentário poderá ser visto também no National Geographic a partir da próxima segunda-feira.

Mar Maior

RTP1, sábado, 1h15

Rui Bela e Senos da Fonseca assinam esta homenagem aos pescadores portugueses que, durante séculos, se dedicaram à pesca à linha do bacalhau, nas águas ao largo da Terra Nova e da Gronelândia. Apresentada como “uma jornada cinematográfica emocionante”, mergulha na dureza e nos perigos da actividade, “destacando a dedicação e a coragem” desses homens, revelando a sua cultura (e segredos) e lembrando os lugres em que embarcavam para a faina

TEATRO

Pêndulo

RTP2, sábado, 22h01

Estreada em Junho de 2023, a peça de Marco Martins centra-se nas mulheres cuidadoras e empregadas domésticas, e no “movimento pendular” que lhes marca os passos – que pode ser entre a sua casa e a de quem as emprega ou entre o país de origem e o de destino. Passa por temáticas como a precariedade, as relações familiares ou a disparidade entre “diferentes modos de vida, contextos, expectativas, sonhos e quotidianos”, explica a folha de sala.

Elane Galacho, Emanuelle Bezerra, Fabi Lima, Juliana Teodoro Alves, Maria Gustavo, Maria YaYa Rodrigues Correia, Nádia Fabrici e Nzaji Dende compõem o elenco, feito de actores não profissionais.

MÚSICA

Rodrigo Leão - Cinema Revisitado

RTP2, domingo, 23h41

A música de Rodrigo Leão viaja por géneros e ritmos que se misturam com o respeito pelo silêncio e com o encontro sem complexos entre o clássico e o electrónico. Intemporalidade, elegância e paixão marcam os trabalhos do compositor. A memória dos Madredeus e Sétima Legião permanece no horizonte de referências, mas esbate-se face ao percurso a solo que tem apurado desde a estreia com Ave Mundi Luminar, em 1993.

Em Junho passado, nos coliseus de Lisboa e do Porto, foi Cinema, o disco de 2004 feito de música que escreveu para a sétima arte, a dar o tom às pautas. Aliás, Cinema Revisitado, título do espectáculo montado para assinalar o 20.º aniversário desse álbum emblemático em que participaram Sónia Tavares (convidada deste concerto), Ryuichi Sakamoto, Rosa Passos ou Beth Gibbons.

DESPORTO

Atletismo: Maratona do Porto

TVI, domingo, 7h50

Ligação directa à Invicta para acompanhar os 42 quilómetros percorridos pela 20.ª edição da competição, com partida e chegada junto à Alfândega do Porto. Ao mesmo tempo, decorrem duas outras provas: a Corrida dos Ossos Saudáveis (dez quilómetros) e a Fun Race (seis).

Atletismo: Maratona de Nova Iorque

Eurosport 1, domingo, 13h30

Directo. Nos EUA, também a cidade que nunca dorme se mobiliza para a sua emblemática maratona, que está no pódio das mais concorridas do mundo. Para cima de 50 mil atletas participam nesta 53.ª edição.

INFANTIL

Toy Story - Os Rivais (VP)

Disney Channel, sábado, 17h47

Realizada por John Lasseter em 1995, esta foi a primeira longa-metragem da Pixar e revolucionou o cinema de animação por ter sido o primeiro filme do género feito inteiramente em computador. Os protagonistas são os brinquedos que ganham vida no quarto do pequeno Andy, em especial o cowboy Woody, que era o favorito até chegar Buzz Lightyear, um astronauta que acredita que não é um brinquedo.

A Fábrica dos Sonhos (VP)

Nos Studios, domingo, 10h07

Filme de animação realizado por Kim Hagen Jensen e Tonni Zinck. Apesar de ter perdido a mãe, Mina é uma criança feliz. É também muito próxima do pai. Tudo muda quando ele resolve refazer a vida com a sua namorada e com a fútil, mimada e mandona filha dela. Mas Mina tem um plano: mudar essa atitude através da manipulação dos sonhos.