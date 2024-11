Faye Driscoll coreografa para todos os sentidos

Weathering é uma soberba escultura: 70 minutos de corpos a entrar uns pelos outros, com sons, cheiros e movimentos lentos a exigir atenção. Sábado e domingo em Lisboa, 8 e 9 no Porto.

Não é logo evidente. Durante os primeiros minutos de Weathering, após se calarem as vozes de um coro que nomeia partes do corpo, a impressão é a de estarmos a assistir a dez intérpretes, vestidos com roupas do dia-a-dia, estáticos, parados em cima de uma plataforma quadrada, de olhar perdido em volta, comprometidos com o silêncio.