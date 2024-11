Os Estados Unidos têm o pior sistema eleitoral das democracias

O sistema das eleições presidenciais norte-americanas, do qual agora o mundo está pendente, é algo anacrónico. Por vezes, quem ganha as eleições tem uma percentagem de votos inferior à do adversário.

“Ninguém finge que a democracia é perfeita [...]. Na verdade, tem sido dito que a democracia é a pior forma de governo, excepto todas as outras formas que foram tentadas...”, afirmou em 1947 o então primeiro-ministro britânico, Winston Churchill. Uma das imperfeições decorre dos próprios sistemas eleitorais, ou seja, do modo como os votos dos cidadãos são tidos em conta para definir os representantes do povo que exercem os vários poderes. Há sistemas diferentes, mas o dos Estados Unidos parece ser o pior, ou, pelo menos, um dos piores, como lhe irei contar, neste texto que faz parte da série “Como perder amigos rapidamente” (um livro meu com o mesmo título estará disponível a partir da próxima semana nas livrarias, com alguns textos aqui publicados, em versões desenvolvidas, e outros novos).