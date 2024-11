Continuam os alertas de chuva torrencial em Espanha

Depois das cheias que assolaram o Sul e Leste de Espanha e vitimaram 158 pessoas, mantêm-se os alertas para as chuvas fortes. Huelva sob aviso vermelho e várias comunidades sob aviso laranja.

Espera-se a continuação de chuvas fortes em várias comunidades espanholas e os peritos pedem cautela, avança o El País. Huelva está, esta sexta-feira, 1 de Novembro, sob aviso vermelho.

A DANA (expressão espanhola para “depressão isolada de altos níveis") continua activa, nesta sexta-feira, avizinhando-se chuvas fortes. Os avisos são revistos com regularidade mas, para já, Huelva é a zona que levanta mais preocupações, sob aviso vermelho. Partes da capital da província de Huelva e outros municípios vizinhos estão inundadas.

O jornal espanhol adianta ainda que Valência, Castellón, Tarragona, Maiorca e Menorca continuam sob aviso laranja.

Rúben del Campo, porta-voz da Agência Estatal de Meteorologia espanhola, citado pelo El País, pediu que as pessoas não baixassem a guarda. Prevê-se que as chuvas torrenciais se mantenham neste feriado e ao longo do fim-de-semana “e ainda pode haver alguns sustos”, disse.

Esta sexta-feira, juntaram-se 500 soldados na busca por desaparecidos, bem como 1200 soldados da Unidade Militar de Emergências. O Governo espanhol assumiu que estariam "dezenas e dezenas" de pessoas desaparecidas, segundo cita a Agência Lusa.

O aviso vermelho da Agência Estatal de Meteorologia é, à semelhança do sistema português, o alerta máximo de situação meteorológica. Este alerta avisa para um perigo extremo para a vida dos cidadãos e integridade de bens e infra-estruturas.

A mesma agência alerta para alguns comportamentos a adoptar, como evitar ao máximo as deslocações de carro e nunca atravessar cursos de água. É também altamente desaconselhável a aproximação a corpos de água, pois são zonas propensas a inundações, uma vez que o caudal pode subir muito e repentinamente.

Entre terça e quarta-feira, várias zonas de Espanha, principalmente na Comunidade Valenciana, foram afectadas pelas chuvas torrenciais. Estima-se que, em certas zonas, tenha chovido em oito horas o equivalente a um ano.

Segundo o último balanço das autoridades espanholas, o fenómeno vitimou 158 pessoas e várias dezenas continuam desaparecidas. Há várias localidades em que as casas estão sem fornecimento de água potável e outros serviços. A agência Efe avança que as 17 mil pessoas de Chiva, na Comunidade Valenciana, estão sem água potável ou corrente, sem electricidade, rede telefónica ou internet.