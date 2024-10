Todos ao vinho e aos petiscos em Rabo de Peixe, para mais um Wine in Azores

O Wine in Azores está de regresso à ilha de São Miguel. Este fim-de-semana, e aproveitando o feriado, "o maior e melhor evento empresarial" do arquipélago, segundo o classifica a organização, levará a Rabo de Peixe, na Ribeira Grande, a feira de vinhos onde também há carne, peixe e produtos gourmet e várias sessões de cozinha com os chefs de cozinha renomados.

Esta sexta-feira, dia 1 de Novembro, a componente de visita aos expositores e de prova livre decorrerá entre as 16h às 22h. No sábado e no domingo, dias 2 e 3, o horário será as 15h e as 21h. Quando fechar a zona de provas, a festa continuará na zona da restauração e bares, com venda de vinhos e actuação de DJ, até às 24h.

Os showcookings serão com Álvaro Costa e Renato Cunha na sexta-feira, às 19h e às 20h, respectivamente. No sábado, os dois chefs juntam-se aos colegas Cláudio Pontes (19h) e Margarida Bessa (20h) para novas sessões. Por sua vez, esta dupla terá também acções no domingo (18h e 20h).

Domingo também será dia de workshop sobre os vinhos dos Açores, com o enólogo Fábio Rocha, às 17h.

Entre os produtores de vinho que estarão presentes no certame estão projectos de todo o país: Quinta de Arcossó(Trás-os-Montes), Titan do Douro, Adega Cooperativa de Favaios (Douro), Quinta Dona Sancha, Casa da Passarella, Adega Vila Nova de Tazem (Dão), Ervideira, Altas Quintas, Herdade das Servas (Alentejo), entre outros.

Em 2023, o evento contou com a participação de mais de 200 expositores e recebeu para cima de 20 mil visitantes, sendo por isso, nota a organização numa nota enviada às redacções, "um marco significativo na agenda de eventos da região".

"O sucesso da edição anterior reflecte o empenho contínuo da organização e o reconhecimento do evento como uma plataforma de excelência para promover o que há de melhor na produção nacional e regional", referem os organizadores.

De 1 a 3 de Novembro, no parque de exposições de São Miguel, situado na Associação Agrícola de São Miguel, no Campo de Santana, Rabo de Peixe. O bilhete diário custa 7,5 euros, o copo para a prova dos vinhos outros 7,5.