Um grande Madeira com a doçura da cana-de açúcar e a acidez da terra vulcânica

A Madeira Wine Company fez este ano um grande lançamento de vinhos Madeira que é, em si mesmo, um belo resumo deste extraordinário vinho fortificado. Ao contrário do vinho do Porto, que, em todas as suas categorias e estilos, representa o típico vinho de lote, juntando inúmeras variedades de uvas na sua composição, o vinho Madeira é essencialmente um vinho de uma casta só (as cinco melhores são a Malvasia, a Boal, a Verdelho, a Terrantez e a Sercial, mas, nos últimos anos, com a crescente escassez de todas elas, há uma sexta, menos renomada, que tem ganho protagonismo, a Tinta Negra). Por isso, quando bebemos vinho Madeira, tirando certos vinhos mais antigos de lote, devemos comentá-lo e avaliá-lo sempre em função da variedade utilizada, uma vez que entre um Madeira da casta Sercial e um Madeira de Malvasia, por exemplo, vai uma enorme diferença.

