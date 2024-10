Ordem quer que medicina seja considerada como profissão de “desgaste rápido”

A Ordem dos Médicos (OM) quer que a medicina passe a ser considerada uma profissão de “desgaste rápido”. A proposta está contida num parecer que a OM enviou esta semana à Assembleia da República, com propostas que visam atrair e fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O organismo liderado por Carlos Cortes pretende que o documento seja discutido no âmbito da especialidade do Orçamento do Estado para 2025.

