Está marcado para esta quinta-feira o início do julgamento, no Campus da Justiça, em Lisboa, da rede que terá enganado o Estado em 80 milhões de euros. Acusados pela Procuradoria Europeia (EPPO, na sigla em inglês), no âmbito da Operação Admiral, de crimes como associação criminosa, fraude fiscal qualificada, corrupção no sector privado, branqueamento e falsificação de documentos, sentam-se, assim, no banco dos réus 11 pessoas e 15 empresas.

