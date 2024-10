Prathikouhn Lavivong, de 35 anos, cidadão francês, tido como o mentor do esquema que, segundo o despacho de acusação da Operação Admiral da Procuradoria Europeia (EPPO sigla em inglês), terá lesado o Estado português em 80 milhões de euros, falou em tribunal, no julgamento que começou esta quinta-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa, tendo admitido praticamente todos os factos que lhe são imputados, apenas discordando do valor do lucro da fraude.

