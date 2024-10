Colégio de Obstetrícia favorável ao alargamento do aborto às 12 semanas. Ordem dos Médicos mantém-se contra

O bastonário diz que a decisão foi unânime e que o parecer do Conselho Nacional de Ética e Dentologia Médicas se debruça sobre mais aspectos do que o do colégio da especialidade

O Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos (OM) emitiu um parecer favorável à proposta do PS de alargamento do prazo da interrupção voluntária da gravidez (IVG) a pedido da mulher das 10 para as 12 semanas mas a sua posição foi preterida, a favor de um outro parecer, do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas (CNEDM) que se mostrou contra esse alargamento. Entre as duas opções, a Ordem dos Médicos preferiu a segunda e fê-lo por unanimidade, segundo o bastonário Carlos Cortes. A justificação prende-se com a abrangência dos dois documentos.