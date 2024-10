Sindicato da AIMA abandona reunião com chefe de gabinete. Exigia secretário de Estado

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Representantes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) abandonaram, nesta quinta-feira (31/10), a reunião marcada com o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, na qual discutiriam as reivindicações dos funcionários da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA). O motivo, segundo o sindicato, foi que, em vez de estar presente o secretário de Estado da Presidência, Paulo Lopes Marcelo, apareceu o chefe de gabinete dele.

Artur Sequeira, da FNSTFPS, explica o motivo do abandono da reunião: “O chefe de gabinete não tem capacidade de decisão política. Quem tem essa capacidade é o ministro e o secretário de Estado”. Ele relata que, como o pedido da reunião foi realizado há um mês e a confirmação veio há cerca de 15 dias, havia tempo para o secretário se programar.

Segundo o sindicalista, esta foi a segunda reunião marcada com o secretário de Estado em que aparece o chefe de gabinete dele. Da outra vez, a conversa se deu por completo. “Isso há dois meses”, diz.

A nova reunião foi pedida para que sindicado e Governo pudessem discutir o funcionamento da AIMA e as dificuldades que os seus trabalhadores enfrentam e que foram o motivo da greve contra as horas extraordinárias, iniciada em 22 de agosto último. “Todos os problemas continuam a existir, nada foi resolvido. Nem a estrutura de missão (novos centros de atendimento) está funcionando no seu todo”, ressalta.

Entre as reivindicações do sindicato estão mais funcionários para os postos de atendimento a imigrantes e melhores condições de trabalho. A AIMA acaba de completar um ano com mais de 400 mil processos pendentes, dificultando a vida de muitas famílias que foram empurradas para situações de vulnerabilidade devido à falta de documentos oficiais.

A FNSTFPS não tem uma contabilização de quantos funcionários aderiram à greve contra as horas extraordinárias. “Não é possível contabilizar. Os funcionários públicos têm a obrigação de fazer até 150 horas extras por ano. A greve é para, no caso de pedirem que eles façam mais horas, possam dizer não”, explica Sequeira.