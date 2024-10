A rainha da tapioca saiu do Pará para unir brasileiros e portugueses da mesma família

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Foi num dos períodos mais difíceis de sua vida, que a paraense Cidália França, 38 anos, descobriu o quanto a tradicional tapioca seria fundamental para ela. “Sabe aquele momento em que tudo conspira contra você? Pois foi o que aconteceu comigo”, diz. Depois de perder o emprego, viu a pessoa que tinha escolhido para viver junto ir embora e, sozinha, descobrir que estava grávida.

Mas, como nunca foi de entregar os pontos, a jovem recorreu à memória dos avós, um português de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, que havia emigrado para o Pará, e uma índia da Ilha de Marajó. Desde muito pequena, Cidália associava ao casal a tapioca preparada pela avó, recheada de bacalhau acebolado. “Dizia que o bacalhau simbolizava meu avô e a tapioca, minha avó, um casamento perfeito”, lembra.

Cidália montou, então, uma carrocinha na qual começou a fazer algumas tapiocas para os vizinhos. Aos poucos, a fama dos quitutes atravessou fronteiras. Eram tantos os pedidos, que ela chegou a fazer 500 tapiocas por dia. “Isso me ajudou muito. Preparava tudo para que tivesse aquele gostinho da tapioca da minha avó”, afirma. Naquele tempo, a paraense nem pensava em se mudar para Portugal, ainda que parte da família fosse de origem lusitana.

Apesar das dificuldades, a jovem não abriu mão de estudar: formou-se, primeiro, em comunicação social, depois, em letras. Trabalhou como jornalista um tempo, sem abdicar do preparo daquela tradição gastronômica do Norte e do Nordeste brasileiros. O tempo foi passando, e a sementinha do desejo de cruzar o Atlântico começou a brotar meio que por acaso. Até que, um dia, ela, a mãe, também Cidália, e a filha, Cecília, então com dois anos, fizeram as malas com destino a Portugal.

Desafio aceito

Quando pisou em solo português, há sete anos, a tapioqueira empregou-se em um hotel no Porto. Ao mesmo tempo, passou a procurar pela família do avô. Numa das mensagens que propagou pelas redes sociais, dizia que não queria herança, só desejava saber como estavam e como viviam os parentes do avô, dos dois irmãos dele e de dois primos que foram construir uma nova vida no Brasil. “Eles perderam totalmente o contato com os familiares de Portugal. Nunca soubemos notícias de ninguém”, conta. Foram meses até que ocorressem as primeiras conversas entre Cidália e os parentes do avô.

“Hoje, nos damos muito bem. Inclusive, sempre que nos reunimos, a tapioca reina no cardápio”, ressalta a paraense. Depois de dois anos morando no Porto, Cidália cruzou a ponte até Vila Nova de Gaia para um novo emprego, no Hotel The Yeatman. Assim que chegou para a entrevista, o chef de cozinha a desafiou a preparar uma tapioca. Não que ele soubesse das habilidades dela com o quitute. O problema era que ele nunca havia conseguido preparar uma tapioca decente para oferecer aos hóspedes do estabelecimento.

Para quem tinha reconstruído a vida vendendo tapioca em uma barraquinha em Belém do Pará, aquele desafio era quase nada. Ela foi para o fogão, recorreu às receitas da avó e foi contratada. Cinco anos depois, tornou-se a rainha da tapioca, como é chamada nos eventos que participa sobre culinária brasileira para explicar as técnicas de se preparar uma boa iguaria. "Eu mesmo hidrato a farinha que uso, com base no polvilho que importamos”, diz.

Cidália conta que, tanto no hotel quanto em feiras para as quais é convidada, a campeã na preferência do público é a tapioca com bacalhau acebolado, o casamento perfeito.“Mas também me pedem muito a tapioca mais simples, apenas com manteiga. Entre as doces, o sucesso maior é a tapioca com chocolate e frutas vermelhas”, detalha.

O sabor do sal

Segundo Cidália, uma das técnicas para deixar a tapioca mais saborosa é jogar uma pitada de sal na farinha, seja para a doce, seja para a salgada. “O sal ressalta o sabor do recheio”, ensina ela, que fez a escola de cozinha em Portugal e cursou um mestrado em cozinha internacional em Madri, na Espanha. “Muitas pessoas dizem que consegui transformar um prato rústico, que, no Brasil, substitui o pão, por ser mais barato, em algo sofisticado”, assinala.

A paraense tem muitos sonhos. “Quero ter o meu próprio negócio, pois criei uma marca a ser explorada”, frisa. “Mas também quero unir a comunicação à gastronomia. Para isso, estou desenvolvendo um embrião, um site voltado para imigrantes, para que possam se inspirar. Quero falar de como a culinária portuguesa nos inspirou em muita coisa, sobretudo na região em que nasci. Ali, foram os portugueses e os indígenas que, com suas culturas, deram origem ao que comemos no Pará”, afirma. “As sementes estão sendo plantadas”, avisa.