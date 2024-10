Portugal faz campanha para atrair turistas brasileiros tendo a arte como estrela

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Os brasileiros estão entre os alvos principais de Portugal, que está lançando uma grande campanha internacional para incrementar o fluxo de turistas para o país. Somente no ano passado, mais de 1,1 milhão de brasileiros passaram pelo território luso, ajudando a incrementar a economia local. Os cidadãos oriundos do Brasil, por sinal, lideram o enoturismo, ou seja, os passeios em vinícolas. No caso da Cartuxa, em Évora, sete em cada 10 visitantes são brasileiros. Muitos já atravessam o Atlântico com os ingressos comprados.

O mote da nova campanha de Portugal, centrada em nove países, está voltado para a arte. A ideia é mostrar um país em que a arte “está em cada olhar e textura, na fusão entre o tradicional e o novo”. No geral, Portugal recebeu, em 2023, 26,5 milhões de turistas, 19% a mais que no ano anterior. Esse segmento já representa quase 20% do Produto Interno Bruto (PIB), além de ser grande empregador. Vale ressaltar: dos trabalhadores estrangeiros do turismo, 80% são brasileiros. Esse é um fator que agrada muito quem visita Portugal, pois facilita a comunicação e o atendimento se torna muito amigável.

A imagem difundida na campanha “Portugal is Arte”, o país é apresentado como um local “onde a arte não é contida, porque atravessa paisagens, sabores, ondas e tradições, e cada recanto se transforma numa expressão criativa. Mesmo tendo uma área pequena, menor que a do Rio de Janeiro, a diversidade é enorme em Portugal. Não por acaso os responsáveis pela atração de turistas convidam “a descobrir um território onde o quotidiano se eleva à condição artística e cada experiência revela uma dimensão cultural única”.

Turistas norte-americanos

Além dos brasileiros, a VisitPortugal, responsável pela campanha, quer atrair, sobretudo, os norte-americanos, que descobriram o país nos últimos três anos. Vários deles, por sinal, têm sustentado o mercado imobiliário português atraídos pelo clima e pela boa qualidade dos serviços públicos. Para o governo de Portugal, é importante ressaltar aos viajantes a beleza das técnicas artesanais, “passadas de geração em geração, que continuam a dar vida a peças únicas, ao passo que as vinhas, cultivadas com uma espécie de respeito ritualístico, produzem vinhos que contam e perpetuam histórias através das castas e dos aromas”.

Portugal, inclusive, quer ser a porta da entrada para os turistas que desejam fazer o caminho da Santiago de Compostela, na Espanha. A campanha chama a atenção para o equilíbrio entre a arte sacra e o bem-estar, que vai além dos limites religiosos. “Locais de contemplação e de serenidade convertem-se em refúgios de paz interior, ao passo que jornadas como a do Caminho de Santiago encontram na natureza e no patrimônio cultural um cenário ideal para promover a introspeção e o bem-estar”. Tudo regado a uma gastronomia em que “técnicas de outros tempos são reinventadas para criar obras e sabores que procuram surpreender”.