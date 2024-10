Orçamento aprovado com abstenção do PS e apelos para não haver “conluio” na especialidade

O Orçamento do Estado para 2025 foi aprovado esta quinta-feira, sem surpresa, com os votos a favor de PSD e CDS e a abstenção do PS.

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2025 foi aprovada esta quinta-feira na generalidade, com os votos a favor das bancadas do PSD e CDS-PP e a abstenção do PS. Chega, IL, BE, PCP, Livre e PAN votaram contra. O documento irá para fase da especialidade, já com a promessa do PS de que irá abster-se também na votação final global, marcada para 29 de Novembro.

O anúncio da aprovação do diploma feito pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, foi seguido por um forte aplauso, em pé, de toda a bancada social-democrata e dos dois deputados centristas. A bancada do PS manteve-se quieta, sem qualquer reacção. Os deputados do PS eleitos pelos círculos da Madeira e dos Açores anunciaram a entrega de declarações de voto escrita.

Antes, na votação da proposta de lei sobre as Grandes Opções para 2024-2028, houve uma ligeira diferença: o documento foi aprovado com o voto a favor do PSD e CDS-PP, a abstenção do PS e da IL, e o voto contra dos restantes partidos.

A proposta de lei segue agora para a discussão na especialidade: nas primeiras duas semanas haverá audições de todos os ministros e de diversas entidades como o Conselho das Finanças Públicas, Conselho Económico e Social, Anafre, ANMP e Tribunal de Contas.

Os dois dias de debate ficaram marcados pela tentativa de colar o PS ao Governo. Os socialistas procuraram demarcar-se deste rótulo, reafirmaram-se como oposição e prometeram que iriam escrutinar o trabalho do Governo a "curto, médio e longo prazo".

A discussão do Orçamento do Estado na especialidade na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) começa na segunda-feira, com audições até 15 de Novembro. A fase de especialidade decorre entre 22 e 29 de Novembro.