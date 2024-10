Não sabemos do que gostas, mas temos uma série de Halloween para ti

Há quem prefira criaturas mágicas, outros ficam-se pelo que é real. Uns querem coisas mais intensas, mas também pensámos nos que gostam de dormir bem. O terror pode chegar de várias formas e, por isso, seja qual for a que preferes, esta lista tem uma série para que entres, à tua maneira, no espírito do Dia das Bruxas.

Vampiros, bruxas e lobisomens

Adoras feitiços, caninos afiados e todas as outras criaturas míticas que desafiam as leis da Natureza? Estás no sítio certo.

Diários do Vampiro (The Vampire Diaries, 2009)

​Não faltam seres sobrenaturais em Mystic Falls, a terra onde Elena Gilbert nasceu e viveu, de forma relativamente normal, até aos 17 anos. Contudo, a chegada dos irmãos Stefan e Damon Salvatore veio mudar a vida da protagonista para sempre. Triângulos amorosos, mistério e muitos vampiros são palavras-chave desta série que, ao longo de oito temporadas, venceu quase 40 prémios.

Disponível na Max.

Wednesday (2022)

​Wednesday, filha de Morticia e Gomez Addams, é obrigada a ir para a Academia Nevermore depois de um infeliz “acidente” na sua escola anterior. Com direito a tudo aquilo a que Tim Burton nos habituou, acompanhamos a adolescente sarcástica, à medida que explora os seus poderes psíquicos, num meio em que já não é, definitivamente, a única inadaptada.

Disponível na Netflix

Buffy, caçadora de vampiros (Buffy, The Vampire Slayer, 1997)

Alguns passam a vida à procura do seu propósito. Não é o caso de Buffy Summers. Esta jovem sabe que é a escolhida para combater vampiros e outras criaturas maléficas. E, ao contrário das anteriores caçadoras, Buffy pode contar com a ajuda dos seus amigos para imensas aventuras repletas de batalhas épicas.

Disponível na Disney+.

Era Uma Vez (Once Upon a Time, 2011)

​Storybrooke, uma cidade fictícia no Maine, tinha tudo para ser real. E banal. À excepção do facto de ter à solta todas as personagens dos contos de fadas. Graças à Rainha Má, nenhuma delas se lembra da sua identidade e procuram enquadrar-se no mundo real, de trabalhos normais e problemas humanos. Emma Swan, que desde criança vive entre humanos, é a única que os pode salvar. Afinal, é filha da Branca de Neve e do Príncipe Encantado.

Disponível na Disney+.

Regras macabras e dilemas complexos

Se há coisa assustadora na vida é percebermos que nem tudo é como desejamos. Estas séries levam os debates morais e decisões difíceis ao extremo. Por um lado, tens regalias. Por outro, um tenebroso "senão".

Squid game (2021)

​Graves problemas financeiros e pessoais podem fazer com que as pessoas achem que não têm nada a perder. Foi isso que convenceu 456 concorrentes a aceitar um convite para que, através de jogos de crianças, tentassem ganhar 35 milhões de euros. Parece demasiado bom para ser verdade? É porque é. Rapidamente essas brincadeiras de recreio se tornam em algo mais negro, mais macabro. A série sul-coreana Squid game foi o conteúdo mais visto da Netflix em 2021.

Disponível na Netlflix.

Death Note (2006)

​Será correcto assassinar um assassino? É um dilema hipotético para nós, mas é uma hipótese real para Light Yagami, um estudante do secundário que se encontra na posse de um caderno que diz matar as pessoas cujos nomes lá forem escritos. Light começa por tentar criar um mundo de paz, mas afeiçoa-se à sensação de poder e rapidamente deturpa a missão. Death Note é uma série japonesa de manga adaptada para anime.

Black Mirror (2011)

Humilhação pública ou salvar a nação? E se pudéssemos falar com os mortos? Ceder à chantagem ou que sejam revelados os teus segredos íntimos? E se houvesse forma de monitorizar as crianças a 100%? Estas são só algumas das questões que estão na origem dos episódios de Black Mirror, entre a moralidade e a tecnologia. Podes vê-la pela ordem que quiseres, já que cada episódio tem uma narrativa diferente.

Disponível na Netflix.

Alice in Borderland (2020)

​Arisu, um jovem obcecado por videojogos é transportado, com os seus amigos, para um mundo repleto de jogos mortais. A série, com duas temporadas, é recheada de momentos intensos e regras cruéis onde muitas vezes a moralidade e a sobrevivência entram em conflito.

Disponível na Netflix.

A realidade é pior do que a ficção

Por vezes, o mais assustador não são monstros e realidades inventadas. É o que acontece na vida real. Estas séries são prova disso.

Monstro (Monsters, 2022)

​Este projecto de Ryan Murphy e Ian Brennan já conta com duas temporadas e cada uma debruça-se sobre um caso diferente. A primeira, de 2022, retrata o tenebroso caso de Jeffrey Dahmer, que manteve vários homicídios em segredo durante mais de uma década. A segunda temporada, de 2024, conta a história dos irmãos Menendez, condenados por patricídio em 1989.

Disponível na Netflix.

Love & Death (2023)

​Com apenas sete episódios, Love & Death retrata a história de Candy e Pat Montgomery e Allan e Betty Gore. Tudo se passa no Texas, no final dos anos 70 e início dos anos 80 do século passado, num ambiente profundamente religioso, com casas, casamentos e vidas tradicionais. Mas quando o tédio se instala, começa um caso de adultério que culmina num macabro homicídio.

Disponível na Max.

Sou um Assassino (I Am A Killer, 2018)

​Já se questionaram sobre o que pensa um assassino? Estes 32 episódios respondem a isso, em primeira mão. Cada um mostra uma entrevista feita a um recluso, por vezes no corredor da morte, que conta a sua versão do que aconteceu.

Disponível na Netflix.

American Crime Story (2016)

Assim como Monstro, cada temporada conta um caso diferente. No entanto, esta série fá-lo num tom mais policial. A primeira temporada conta um dos casos mais mediáticos dos EUA, o de O.J. Simpson. A segunda recria o homicídio de Gianni Versace, com Penélope Cruz como Donatella. A terceira retrata a tentativa de retirar Bill Clinton da Casa Branca depois do escândalo sexual com Monica Lewinsky.

Disponível na Disney+.

Mundos paralelos e outras linhas temporais

Universos invertidos, distópicos e saltos no tempo e espaço estão entre aquilo que podes encontrar nestas sugestões, perfeitas para explorar outras versões da realidade.

Stranger Things (2016)

​Em 1983, Will Byers, um rapaz de 12 anos, desaparece misteriosamente a caminho de casa, depois de ter estado a jogar Dungeons & Dragons com Mike, Dustin e Lucas, os seus amigos. O seu desaparecimento está ligado a uma criatura que atacou um cientista de um laboratório governamental e que, consequentemente, permitiu a fuga de uma rapariga com poderes telecinéticos e "011" tatuado no pulso. Confuso? Isto é só a ponta do icebergue desta série premiada com 12 Emmys.

Disponível na Netflix.

Dark (2017)

Esta série alemã, ao longo de três temporadas, mistura suspense e ficção científica. Tudo começa, assim como Stranger Things, com o desaparecimento de uma criança. Contudo, rapidamente se entrelaçam outros factores como o desaparecimento de outras crianças há 33 e 66 anos. Dark vai contando os segredos de quatro famílias através de viagens no tempo associadas a uma história nuclear.

Disponível na Netflix.

From (2022)

​Fazes uma viagem de carro, com a tua família, e passas por uma pequena povoação. E depois passas outra vez. E depois de pedires indicações para tentar sair desta rota, passas novamente. Foi isto que aconteceu à família Matthews e a todas as outras que agora se encontram ali, obrigadas a seguir regras estranhas e rígidas sobre como viver, ou sobreviver, naquele estranho pedaço do mundo.

Disponível na Max.

American Horror Story (2011)

​Esta série já conta com 12 temporadas, mas calma: podes ver a que quiseres, na ordem que preferires. Cada uma conta uma história diferente, com personagens diferentes, que podem ser vistas de forma isolada. Infidelidade, discriminação, o desejo por constituir família são alguns dos motes. O horror humano — e muitas vezes sobrenatural — é o elemento que todas têm em comum. Basta gostares do horror, que American Horror Story tem uma temporada para o teu gosto.

Disponível na Disney+.

​Rir é o melhor remédio

O Halloween não se faz só de sustos e suspense. Estás no sítio certo se quiseres entrar no espírito, mesmo não sendo fã da ideia de ter pesadelos à noite.

Homicídios ao Domicílio (Only Murders in the Building, 2021)

​Esta é uma série para os fãs de true crime. Trata de crimes reais? Não, mas os protagonistas também são fãs do género. Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) parecem ter apenas esse gosto em comum e o facto de viverem no mesmo prédio. Para sorte do grupo, houve um homicídio.

Disponível na Disney+.

What We Do In The Shadows (2019)

Podemos pensar que os vampiros estão em caves escuras na Roménia, mas estes estão mesmo em Staten Island, Nova Iorque. Num estilo mockumentary, esta série acompanha um conjunto de vampiros que estão juntos há centenas de anos e os seus desafios, ora humanos, ora sobrenaturais. Os primeiros episódios da sexta e última temporada começaram a sair a 21 de Outubro.

Disponível na Max e Disney+.

Scream Queens (2015)

​Tem sangue, tem suspense, mas nunca uma série de terror teve também tanto estilo e atitude. Há respostas sarcásticas, bullies e homicídios. Muito defendem que Scream Queens não passa da versão de terror de Giras e Terríveis (2004). E isso deve ser motivo suficiente para a ver.

Disponível na Disney+.

Scooby-Doo e Companhia (Scooby-Doo and Guess Who?, 2019)

As divertidas aventuras de um dos grupos de detectives mais famosos do mundo voltaram em 2019, mas desta vez prometem convidados especiais muito conhecidos. Ajudar Gigi Hadid a salvar a semana da moda de Paris ou desentenderem-se com uma múmia de Ricky Gervais são só algumas das novas aventuras de Scooby e os amigos

Disponível na Max.