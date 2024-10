Odair Moniz: onde (não) está o Presidente da República?

A ausência de uma posição clara de condenação face à morte de Odair Moniz às mãos do Estado não contribui para a unidade do país, mas sim para o seu enfraquecimento.

“Se eu fosse Presidenta da República”… (sim, calma, a palavra “Presidenta” existe no dicionário). Retomando: “Se eu fosse Presidenta da República” ou “se eu mandasse nisto tudo” são expressões que muitas vezes antecedem uma série de generalidades, ou aspirações caricatas, sobre a vida numa sociedade plural ou ação governativa. Apesar do risco inerente a este exercício, arrisco-me a continuar: “Se eu fosse Presidenta da República”, e tendo em conta que uma das principais missões do cargo, segundo a Constituição, é a de garantir a “unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições democráticas”, teria agido de forma diferente do Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.