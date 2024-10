Quando os partidos do centro assumem bandeiras da direita populista com a intenção de conter o crescimento eleitoral destes partidos, quem ganha é sempre a direita populista.

Sim, ainda falta um ano para as autárquicas e nas últimas eleições o Chega foi o quarto partido mais votado, elegendo apenas um vereador, mas, a crer nos relatos da última Assembleia Municipal em Loures, o Chega já ganhou. Escrevo isto pois em eleições o mais importante não é necessariamente ter mais votos, é apresentar as ideias com maior capacidade de influenciar a ação executiva. Além de que é certo e sabido: quando os partidos do centro assumem bandeiras da direita populista com a intenção de conter o crescimento eleitoral destes partidos, quem ganha é sempre a direita populista. Ganha em votos e ganha no efeito de contágio sobre o debate de ideias. É o que está a acontecer em Loures, num tema central.