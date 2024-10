Para que temos um Estado e para que serve um Governo

A violência tem sido, ao longo de milhares de anos, a forma mais comum de efetivar governo. Sem entrar nas problemáticas do patriarcado e, sobretudo, da chamada "Invenção da Guerra", a capacidade para criar domínio foi quase sempre dependente da afirmação da força, seja ela justificada através de um aparelho de justiça, ou não.

Desde que temos fontes escritas, que nos possibilitam melhor compreender a evolução e a vida das sociedades, há aproximadamente 5300 anos, que vemos a constante e crescente criação de mecanismos que permitam uma vida em sociedade, minimizando os danos que resultam disso mesmo: apesar de gregários e de termos, com relativa generosidade, assomos de abnegação, o mais corrente é criarmos inimizades e agastamentos uns com os outros.

Já na Suméria encontramos versões arcaicas de códigos legais, embriões do majestoso Código de Hamurabi (séc. XVIII a.C.). Paralelamente, o chamado Livro dos Mortos, do Antigo Egipto, lançava no seu capítulo 125 aquilo que seria integrado no Decálogo bíblico, como uma síntese da vida em sociedade: o que não se pode fazer, começando pelo “não matarás” – se é necessário legislar sobre o assunto, é porque não era natural e não era cumprido.

Muitos investigadores apontam, mesmo, como grade função das estruturas religiosas, o conseguirem manter-nos, lado a alado, sem nos afrontarmos e sem a violência que pode levar à morte. Somos herdeiros, naturalmente, destes códigos morais que são o cerne dos monoteísmos mediterrânicos, seja o judaico, o cristão ou o islâmico, que criaram normas muito rígidas sobre a vida em comunidade. Mas o grande e último passo de que somos herdeiros foi dado já mais perto de nós, no advento do chamado Mundo Moderno.

Sem entrar pelo elenco das principais fontes que levam ao nascimento do constitucionalismo e do parlamentarismo, com as noções de contrato entre o povo e quem este elege, e com a ideia de que há direitos que são naturais, inerentes à espécie e à vida em sociedade, naquele que é um dos textos genesíacos da forma atual de organizar a sociedade, a Declaração de Independência dos EUA, de 1776, define-se de forma clara as funções do Estado:

“Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens […] organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade.”

Pouco depois, em França, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, diz nos seus Artigos 2.º e 4.º:

“O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.

A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei.”

As instituições da Modernidade assentam no primado da lei, instrumento de gestão da vida em sociedade. O nascimento destas instituições, tal como as polícias, são a demonstração da nossa incapacidade em vivermos sem regras, sem baias que nos conduzam às ações corretas.

As instituições nas quais assenta a ideia de Estado tiveram como grande função a redução da violência nas sociedades herdadas da medievalidade, quando parte da população não morria de morte natural

Perante uma visão natural, que nos faz sermos "bons" no nascimento, a vida em sociedade faz surgirem problemas que precisam de ser esgrimidos e geridos para que a vingança e a justiça pelas próprias mãos não conduza o coletivo a uma desgraça constante. As instituições nas quais assenta a ideia de Estado tiveram como grande função a redução da violência nas sociedades herdadas da medievalidade, quando parte da população não morria de morte natural.

Aquilo que Max Weber carimbou como o "monopólio da violência" por parte do nascente Estado mais não é que a necessidade de o coletivo se sobrepor às vontades individuais. Só o Estado pode administrar a justiça e, para a segurança, também só o Estado pode usar de violência para perseguir as duas funções fundamentais.

Portanto, a base do equilíbrio que nos permite viver em comunidade sob o princípio da confiança, é o respeito por esses instrumentos que nos permitem viver sem o medo constante da agressão. Por mais que tenhamos o direito à revolta, temos a obrigação de respeitar as instituições, e quem as representa, que nos permitem um coletivo fora da selvajaria.

