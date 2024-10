Mais carros incendiados<_o3a_p>

Nesta noite de 29 para 30 tornaram a ser incendiados carros em Benfica (dez). Não é admissível isto continuar. Ainda ontem várias organizações estiveram reunidas para tentarem ajudar na resolução destes problemas. Parece que sabem quem é a pessoa e que já não é a primeira vez que faz isto. Essa pessoa deve ser responsabilizada e pagar os prejuízos. Era ainda de bom-tom as pessoas e organizações que têm condenado a violência continuarem a fazê-lo. Condenarem também publicamente estes últimos actos de violência em Benfica e exigirem responsabilidades a quem os cometeu.

Porfírio Gomes Cardoso, Lagos

Carta ao general Ramalho Eanes

Fui alertado para o facto de ir fazer 90 anos. E senti-me compelido a dirigir-me a V. Exa., algo que já congeminava fazer há algum tempo. Nunca votei no senhor. Mas é caso para dizer que o senhor foi o meu Presidente a posteriori, porque o tempo e a sua postura se encarregaram de tornar mais nítida a imagem algo desfocada que tinha de si. Morei em Castelo Branco e conheci o seu pai, enfim, na perspectiva de um puto de calções e um homem já entrado na idade mas ainda a trabalhar na sua arte de construção civil. E privei com um militar de carreira (tenente-coronel, já falecido) que foi seu instruendo e que me pôs ao corrente dos excelentes traços da sua personalidade militar e humana, aqueles que já o colocaram nas melhores linhas da História deste país. Nunca tive o privilégio de o conhecer e como isso não irá acontecer mando-lhe daqui um abraço comovido e de respeito. Até sempre, senhor general.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

A evidência histórica

Estou em crer que, no futuro, o objectivo fundamental que as governações dos povos terão de atingir será o esbatimento das desigualdades, que não param de crescer. Veja-se o artigo de Isabel Lucas, no PÚBLICO de 29/10, que disseca circunstanciadamente o assunto, premente nos EUA, país que nasceu sob a bandeira da igualdade de oportunidades, mas onde bastaram pouco mais de dois séculos para se verificar que o sistema já “recuperou” do abalo. A narrativa neoliberal, mil vezes repetida, de que, ao lhes pouparmos impostos, os ricos são levados a investir mais, melhorando as condições de todos, não passa de uma “historinha” com happy ending fabricado: andamos nisso há décadas – ou séculos – e os resultados estão à vista. Reduzir as desigualdades, não escamoteemos a questão, passa por retirar mais a quem mais tem, para poder redistribuir por quem menos tem. E como? Sobrecarregando impostos sobre os lucros, e não aliviando o IRC, como alguns pretendem. Não resisto a citar, ipsis verbis, o período final do artigo citado: “Sob a promessa de prosperidade, a evidência é a da desigualdade enquanto concretização histórica.”

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Vamos continuar a ficar calados?

Peço que me desculpem pela minha insistência, mas não posso ficar calado perante a onda criminosa de Israel que continua a matar onde, quando e como quer. Mas Israel quer muito mais do que os 42.000 palestinianos mortos que já provocou, nem que para tal tenha de proibir a ONU, como fez hoje, de, através da UNRWA, prestar ajuda humanitária aos palestinianos da Faixa de Gaza. O que Israel quer mesmo, não tenhamos dúvidas, é a destruição total do povo palestiniano. Vamos continuar calados?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O uso do telemóvel nas escolas

A utilização do telemóvel nas escolas não deveria ser permitido, particularmente em miúdos (as) do 2.º ciclo. As escolas são instituições de ensino onde a finalidade primordial é o ministrar de saberes e conhecimentos e onde os alunos desenvolvem actividades que lhes permitam consolidar essas mesmos conhecimentos e saberes. Como o uso de telemóveis nos jovens não deixa de ser, em grande parte, viciante, haverá tendência para a adicção, comprometendo-se, desta forma, o desempenho aturado e a atenção redobrada em tarefas escolares. Relativamente aos miúdos do 2.º ciclo, o que necessitam, nas pausas escolares e nos recreios, é de conviver, interagir, brincar, movimentar-se, correr, realizar jogos educativos e recreativos. O “vício” do telemóvel não pode clamar mais alto. Jovens e miúdos têm de ser educados para o uso responsável e moderado do smartphone.

António Cândido Miguéis, Vila Real