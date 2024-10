O sonho europeu da Geórgia desvanece-se

A vitória do partido pró-Rússia Sonho Georgiano nas eleições do passado sábado representa um duro golpe nas aspirações democráticas e europeístas da Geórgia. Numa eleição marcada por acusações de fraude, restrições às liberdades civis e uma campanha de medo que ecoou a propaganda russa, o partido há 12 anos no poder, fundado pelo oligarca Bidzina Ivanishvili, conseguiu garantir uma reeleição que, mais do que celebrar o seu êxito, evidencia o fracasso das instituições democráticas do país.

