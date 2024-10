Assassinos de Marielle Franco condenados a 78 anos e 59 anos de prisão

Os réus estavam acusados de triplo homicídio, tentativa de homicídio e recebimento do veículo furtado utilizado no crime, e enfrentavam até 84 anos de prisão.

Os dois assassinos confessos da ex-vereadora e activista brasileira Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes foram condenados nesta quinta-feira a penas de 78 anos e 59 anos de prisão pelo 4.º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.

A pena proferida contra o ex-policial Ronnie Lessa, atirador que matou as duas vítimas, foi condenado a pena de 78 anos e 9 meses e 30 dias de prisão. Já Élcio Queiroz, motorista do carro usado no crime, foi condenado a 59 anos e 8 meses e 10 dias.

A sentença dos dois executores de Marielle Franco e Anderson Gomes, autores do crime que chocou o Brasil e gerou repercussão mundial, foi decidida por um júri com 7 homens, sorteados entre 21 pessoas.

Diante do anúncio das sentenças, familiares das vítimas choraram no tribunal.

Os réus haviam sido arguidos pelos crimes de triplo homicídio, tentativa de homicídio e recebimento do veículo furtado utilizado no crime, e enfrentavam penas que poderiam chegar a até 84 anos de prisão para cada um, conforme solicitado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Já a defesa dos condenados, os advogados Saulo Carvalho, que defendeu Lessa, e Ana Paula Cordeiro, que defendeu Queiroz, pediram para que não fossem incluídas nas condenações a maior parte das agravantes solicitadas pelo Ministério Público, alegando, entre outros argumentos, eles colaboraram com a elucidação do crime ao firmarem acordos de colaboração com a Justiça.

Lessa, um dos assassinos confessos de Marielle Franco, prestou depoimento durante o julgamento e provocou reacções ao pedir desculpas aos familiares da vítima, após descrever o crime.

O assassino revelou, ainda, que, antes de Marielle Franco, conhecida pela defesa dos habitantes das favelas, foi cogitada a possibilidade de atacar o ex-deputado e actual presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Ebratur) Marcelo Freixo.

“Eu preciso pedir desculpas às famílias. Eu perdi meu pai recentemente e foi horrível. Perder um filho deve ser a coisa mais triste do mundo, um marido. Infelizmente, não podemos voltar atrás no tempo. Ao confessar o crime, aliviei um peso dos meus ombros. Tenho a certeza de que será feita justiça”, afirmou.

O julgamento aconteceu seis anos depois do crime ocorrido a 18 de Março de 2018 e está, segundo Lessa, ligado a um esquema de exploração e especulação urbana orquestrada pelas milícias armadas do Rio de Janeiro.

No depoimento, Lessa também garantiu que a outra vítima do atentado, o motorista do veículo em que Franco viajava, Anderson Gomes, não estava nos planos, numa estratégia de defesa para o inocentar dessa morte.

Como parte desse acordo, em Março, Lessa revelou que os interesses imobiliários das milícias que actuam no Rio de Janeiro, uma das suas principais fontes de financiamento, chocavam com as alegações de Marielle Franco, então vereadora pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e conhecida pela sua militância a favor das comunidades das favelas.

Na quarta-feira, primeiro dia de audiência, nove testemunhas convocadas pelo Ministério Público e pela defesa foram ouvidas até quase até à meia-noite (horas locais).

No mesmo dia em que ocorreram os depoimentos, centenas de manifestantes se reuniram em frente ao local do julgamento no Rio de Janeiro, muitos carregando girassóis e gritando "Justiça!"

Além dos dois executores, em Março passado, o deputado federal brasileiro Chiquinho Brazão e seu irmão Domingos Brazão, membro do órgão de fiscalização de contas do estado do Rio de Janeiro, foram detidos sob suspeita de terem ordenado a morte da vereadora.

Ambos estão alegadamente ligados a grupos paramilitares criminosos, conhecidos como milícias, que cobram ilegalmente aos moradores por vários serviços, que dominam parte do território da cidade e, segundo as investigações, teriam ordenado que Lessa executasse o crime.