IP assegura que Linha de Leixões reabre ao serviço de passageiros em Dezembro

Câmara de Matosinhos, IP e CP dizem que esperam que os comboios de passageiros possam voltar a circular na linha de Leixões no próximo mês de Dezembro, de acordo com o protocolo que estas três entidades assinaram em Março deste ano, numa iniciativa do então secretário de Estado das Infra-Estruturas, Frederico Francisco.

Neste momento decorrem obras, a cargo da IP, na estação de São Gemil destinadas a adaptar as plataformas ao embarque e desembarque de passageiros, bem como na Arroteia onde a empresa está a construir um novo apeadeiro destinado a servir uma zona industrial que emprega milhares de trabalhadores, com destaque para a EFACEC.

A empresa gestora de infra-estruturas está também a realizar obras na estação de Contumil por forma a dotá-la com plataformas específicas destinadas aos comboios de passageiros vindos de Campanhã e com destino ao ramal de Leixões. A IP diz que nesta estação, em São Gemil, e na Arroteia haverá “condições adequadas de conforto e segurança até ao final de Dezembro deste ano” no que diz respeito ao embarque e desembarque de passageiros.

Contudo, o futuro apeadeiro do Hospital de São João só entrará ao serviço em Janeiro. Fonte oficial da IP diz que “esta situação não será impeditiva da reabertura do serviço de passageiros na Linha de Leixões até ao final do ano”. Este apeadeiro, para já adiado, irá servir o próprio hospital e fazer ligação com a Linha Amarela da Metro do Porto.

Em Julho, a IP dizia que “todas as dependências [estações e apeadeiros] existentes e novas serão dotadas de sinalética, abrigos, mobiliário urbano, iluminação, expositores para informação ao público e infra-estruturas para instalação de equipamentos de venda e validação”. O valor do investimento previsto ascende a 700 mil euros.

Se compete à IP realizar obra dentro do canal ferroviário, a Câmara de Matosinhos tem o encargo de assegurar as acessibilidades às estações e apeadeiros, bem como a construção de parques de estacionamento. No terreno ainda não são visíveis obras, mas fonte oficial daquela autarquia diz que esta “encontra-se a concluir os processos de contratação pública subjacentes às intervenções previstas para as acessibilidades e na envolvente das estações e apeadeiros”.

“Estamos a trabalhar para o horizonte temporal definido do mês de Dezembro”, diz a mesma fonte.

Por parte da CP, que já se afirmou disponível para iniciar o serviço com dois comboios por hora em cada sentido logo que as estações estejam em condições de receber passageiros, fonte oficial da empresa diz que, não tendo recebido qualquer comunicação em sentido contrário, “é expectável que o plano seja cumprido”.

A linha entre Porto e Leixões fechou em 1987 numa altura em que o serviço já era praticamente inexistente: circulavam apenas dois comboios por dia em cada sentido e apenas nos dias úteis. Nessa altura saía-se de Contumil às 7h18 e 16h52 para chegar a Leixões às 7h54 e 17h28 (respectivamente). Em sentido contrário, o primeiro comboio saía de Leixões às 8h14 para chegar a Contumil às 8h50 e o segundo saía às 18h15 e seguia directo para Campanhã onde chegava às 18h58.

A reabertura prevista para Dezembro só contempla o serviço de passageiros até Leça do Balio. Apesar da proximidade e da existência de canal ferroviário, não há projecto em curso para prolongar a Linha de Leixões até ao Aeroporto de Sá Carneiro.