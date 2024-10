Fez-se silêncio na ria: no moliceiro eléctrico só se ouviu o fado

A hasta pública para atribuição dos 10 cais de atracação nos canais urbanos da ria de Aveiro está agendada para o próximo dia 12 de Novembro, pelas 9h30, no pequeno Auditório do Centro de Congressos de Aveiro.

Em concurso estão 27 lugares de atracação, correspondentes aos 10 cais, localizados no Lago da Fonte Nova, Doca do Côjo, no Canal Central e no Cais dos Botirões, com valores base de licitação entre os 200.000 e os 350.000 euros, para a ocupação no período de cinco anos, de 2025 a 2029.

Os vencedores terão, assim, um ano para implementar os motores 100 por cento eléctricos nas embarcações, com vista a proporcionar não só passeios mais ecológicos, mas também uma experiência mais confortável, uma vez que as viagens se tornam mais silenciosas.

Podem concorrer todos os interessados, pessoas individuais ou colectivas, desde que apresentem previamente os documentos necessários no Gabinete de Atendimento Integrado, no Centro de Congressos de Aveiro ou através do endereço de correio electrónico geral@cm-aveiro.pt, até às 16h30 do dia 8 de Novembro. Os documentos estão disponíveis para consulta no website da autarquia.