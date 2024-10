Estas sobreviventes do cancro da mama querem resgatar o Outubro Rosa ao “pinkwashing

Em Setembro de 2020, Trish Michelle, natural de Queens, e uma amiga estavam a discutir as suas experiências relacionadas com o cancro da mama no Instagram Live quando o tema se voltou para a temida chegada de Outubro. Michelle, a quem foi diagnosticado cancro da mama aos 37 anos, abanou a cabeça em sinal de desilusão ao pensar no mês que, tipicamente, é inundado por produtos cor-de-rosa que, para ela, mais pareciam campanhas superficiais de sensibilização para o cancro da mama e estratagemas de marketing do que defesa da comunidade oncológica.

