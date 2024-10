Schwarzenegger afirma-se “americano antes de republicano” e anuncia voto democrata

Não é claro se a decisão de Arnold Schwarzenegger de apoiar Kamala Harris vem na sequência do comício de Trump em Nova Iorque, que levou as celebridades porto-riquenhas a anunciar o apoio a Kamala Harris, mas o actor, que governou a Califórnia pelo Partido Republicano, entre 2003 e 2011, não tem dúvidas de que Donald Trump não é o seu candidato.

Schwarzenegger revelou o seu pensamento ao mundo nesta quarta-feira, com uma publicação no X (ex-Twitter): “Precisamos de fechar a porta a este capítulo da história americana [de divisão], e sei que o antigo Presidente Trump não o fará. Ele vai dividir, vai insultar, vai encontrar novas formas de ser mais antiamericano do que já tem sido, e nós, o povo, não vamos conseguir ter nada além de mais raiva”, escreveu numa extensa publicação, onde expressa o seu descontentamento com os políticos norte-americanos.

“Vou ser sincero convosco: não gosto de nenhum dos partidos neste momento. Os meus republicanos esqueceram a beleza do mercado livre, aumentaram os défices e rejeitaram os resultados eleitorais. Os democratas não são melhores a lidar com os défices e preocupa-me que as suas políticas locais prejudiquem as nossas cidades com o aumento da criminalidade.”

No entanto, declara, que será “sempre um americano antes de ser um republicano” e, explica, “é por isso que, esta semana, vou votar em Kamala Harris e Tim Walz”.

O actor de Exterminador Implacável confessa não ser “muito dado a apoios”, mas que também percebe o interesse de as pessoas conhecerem a sua intenção de voto, “porque não sou apenas uma celebridade, sou um antigo governador republicano”, declarando sentir “orgulho” do trabalho que fez “para ajudar a limpar o ar, criar empregos, equilibrar o orçamento, fazer o maior investimento em infra-estruturas da história do Estado e tirar o poder aos políticos e devolvê-lo ao povo”.

E resume: “Isso é política”, já que “exige trabalhar com o outro lado, não insultá-lo para ganhar a próxima eleição”, insinuando uma acusação contra Donald Trump.

Nos últimos dias, além de Schwarzenegger, outro apoio de peso para a candidatura de Kamala Harris, embora expectável, foi o de Jennifer Aniston. A actriz anunciou no Instagram ter votado, “com muito orgulho”, em Kamala Harris e Tim Walz, “pelo acesso aos cuidados de saúde, pela liberdade reprodutiva, pela igualdade de direitos, por escolas seguras e por uma economia justa, mas também pela sanidade e pela decência humana”. Aniston tem perto de 45 milhões de seguidores só no Instagram.