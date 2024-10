O que querem as celebridades do próximo Presidente dos EUA

Na recta final da campanha norte-americana, as celebridades revelam o que esperam do próximo morador da Casa Branca.

No período que antecede as eleições presidenciais de 5 de Novembro, as celebridades têm manifestado as suas esperanças e preocupações sobre as questões que querem que o próximo Presidente resolva. As questões vão desde a abordagem da dívida nacional até a regulamentação das redes sociais e a promoção de energia renovável. Eis o que alguns deles têm a dizer:

Matt Damon, actor

“Gostava que alguém falasse da nossa dívida de 34 bilhões (de milhões de milhões) de dólares, porque é muito dinheiro. E se metade da nossa base fiscal está apenas a servir essa dívida, isso é um problema. Não parece estar a diminuir. Por isso, adoraria que alguém falasse nisso.”

Tyler Perry, produtor e actor

“O que estamos a enfrentar neste momento é uma crise neste país e em todo o mundo. E penso que se deve em grande parte à não regulamentação das redes sociais, ao facto de as pessoas poderem dizer o que quiserem, publicar o que quiserem e utilizar estes algoritmos para fazer com que as pessoas pensem e sintam de uma determinada forma.”

Jane Goodall, primatologista e antropóloga

“Tributar alguns, como as empresas de petróleo e gás, que são subsidiados. Deviam ser tributadas. As empresas que produzem energia renovável devem ser recompensadas e subsidiadas.”

Sir Ian Mckellen, actor

“Acho que gostaria que qualquer presidente tivesse uma visão clara do mundo, de onde ele ou ela e o seu país se enquadram no mundo atual. E, claro, a América pode ser uma grande força para o bem e o contrário — sendo tão poderosa e rica. Por isso, eu votaria no candidato que não fosse isolacionista.”

Sir Anthony Hopkins, actor

“O inimigo comum de hoje é a ignorância. A ignorância e o mal da ignorância. O mal do pensamento ditatorial. Dizer, juntem-se, vamos falar, vamos resolver isto.”

Da’Vine Joy Randolph, actriz

“Penso que, de um modo geral, nós, enquanto mundo, precisamos de nos curar e de ser mais amáveis, mais caridosos e de aceitar os outros nas suas diferenças.”

Ariana DebBose, actriz

“Temos um planeta, certo? E o que quer que seja que precisemos de fazer para salvaguardar o sítio onde estamos, onde vivemos. E como é que preservamos não só o que está mesmo à nossa porta, mas também o que está do outro lado do mundo? Porque um lado não pode cair e o outro sobreviver, certo? Para mim, o equilíbrio é uma espécie de grande equalizador. Por isso, neste momento, estou a ver as coisas através dessa lente.”

Coco Jones, cantora

“Pessoalmente, acho que há muita coisa que toda a gente pode fazer para tornar o mundo melhor para todos. Claro que há temas gerais, mas penso que o principal que cada ser humano pode fazer é tratar os outros da forma como gostaria de ser tratado.”