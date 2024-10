Camas por fazer, toalhas e roupa no chão, secretárias onde aparentemente não se encontra nada, os quartos dos adolescentes põem os cabelos em pé à maioria dos pais — à maioria, porque também há miúdos arrumados e pais desarrumados. Como reagir? Fechar os olhos e, melhor ainda, as portas? Exigir que respeitem o espaço comum, e deixar que façam a gestão do seu quarto, sem grandes intromissões? Arrumar por eles parece às vezes a única solução, mas é difícil não cair depois na armadilha de assumirmos o papel de mártir que, no fundo, no fundo, é tirar dividendos da situação.

As respostas não são fáceis, mas a verdade é que são muitas vezes as pequenas coisas que fazem transbordar o copo e infernizam a vida em casa.

Entre nesta birra, faça a catarse das suas frustrações, saindo daqui mais leve, e com algumas ideias. Às vezes, só o humor permite vencer estas guerras, como no dia em que a Ana, em plena adolescência, pendurou na porta do quarto um letreiro que dizia “Este quarto não está desarrumado, está em transformação!”

