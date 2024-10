Há uns séculos, acreditava-se que havia mulheres que tinham um pacto com o diabo, o que servia de justificação para as torturarem e matarem. Serem uma “ameaça à dominação masculina” era o real motivo.

Aquela ideia de que as bruxas usam chapéus pontiagudos, preparam poções em caldeirões e têm gatos pretos não passa de uma fantasia que se afasta da verdade e da história. As bruxas eram mulheres que eram queimadas por serem diferentes. Hoje assinala-se o Dia das Bruxas (ou Halloween, de acordo com os estrangeirismos) e, por estes dias, ainda se tenta policiar as mulheres que fogem às expectativas e padrões da sociedade. Mas quem são as bruxas dos nossos tempos?