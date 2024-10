Elon Musk nega complexo familiar secreto no Texas e anuncia “projecto de arte futurista”

A notícia do New York Times (NYT) que revela a intenção de Elon Musk de habitar um condomínio privado com os seus 11 filhos e duas das três mães deles “é falsa”, declarou o multimilionário ao Page Six, frisando não ser assinante do NYT. “Não li o artigo”, disse Musk.

Além de recusar a ideia de estar a construir um complexo secreto milionário no Texas, o CEO da Tesla esclareceu que Shivon Zilis, a executiva da Neuralink, mãe dos gémeos Strider e Azure e de um terceiro bebé nascido este ano, “tem a sua própria casa”.

Já sobre Grimes (Claire Boucher), mãe de três dos seus filhos, X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl e Techno Mechanicus, Musk informou que “vive em Los Angeles na sua própria casa”. E contou: “Os nossos filhos passam semanas alternadas no Texas e na Califórnia”. Por fim, sobre a sua primeira mulher, Justine Musk, com quem partilha cinco filhos, disse que “vive em Los Angeles e [que] não se vai mudar para Austin”. O ex-casal tem os gémeos Griffin e Vivian, de 20 anos, e os trigémeos Kai, Saxon e Damian, com 18. Teve ainda um sexto filho, que morreu com dez semanas, vítima de síndrome da morte súbita.

Foto Elon Musk com o primeiro filho com Grimes, X Æ A-12 DR

O multimilionário também garante nunca se ter oferecido como dador de esperma “à Nicole [Shanahan, ex-mulher de Sergey Brin, fundador da Google] ou a qualquer outro casal”. Segundo o NYT, “num jantar realizado em casa de um conhecido executivo de Silicon Valley no ano passado, Musk ofereceu-se para fornecer o seu esperma a um casal com quem se tinha encontrado socialmente apenas algumas vezes, de acordo com duas pessoas que estiveram presentes na interacção”. Musk nega veemente que isso alguma vez tenha acontecido, embora não contrarie o facto de acreditar ser urgente ter mais filhos.

De acordo com o NYT, nos últimos dois anos, o fundador da SpaceX tem mostrado uma visão “apocalíptica” sobre a demografia, ao acreditar que “um colapso populacional global” se aproxima e “vai acabar com a Humanidade”. Consequentemente, tem usado a rede social X para incentivar as pessoas a procriarem: “Deveria ser considerado emergência nacional ter filhos”, publicou Musk na plataforma, em Junho. Três meses depois, partilhou o número de nascimentos na Europa para revelar a sua preocupação com o colapso da população.

Por fim, o que Musk confirma é que tem planos ambiciosos para o Texas. “Tenho uma ideia para um grande projecto de arte futurista na área de Austin que seria aberto ao público, mas tenho tido demasiado trabalho para o levar a cabo.” Além disso, em Julho, o empresário anunciou a sua intenção de transferir as sedes da rede social X (ex-Twitter) e da SpaceX para Austin.