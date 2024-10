Celebridades apoiam Harris após comediante aliado de Trump chamar “lixo” a Porto Rico

“Há literalmente uma ilha de lixo flutuante no meio do oceano neste momento. Acho que se chama Porto Rico.” Foi esta a afirmação do humorista Tony Hinchcliffe, num comício de campanha de Donald Trump no Madison Square Garden, em Nova Iorque, que ditou uma onda de apoio de celebridades de origens porto-riquenhas a Kamala Harris — e não só.

A actriz e cantora Jennifer Lopez, cujos pais nasceram em Porto Rico, partilhou um vídeo de Harris no Instagram, naquele que foi o seu primeiro gesto de apoio à candidata democrata e não tardou a se envolver na campanha: nesta quinta-feira à noite, marca presença no comício em Las Vegas, que recebe a vice-presidente.

Já o cantor porto-riquenho Ricky Martin partilhou as declarações de Hinchcliffe, escrevendo em espanhol: “Isto é o que eles pensam de nós”. E, desde então, tem multiplicado as partilhas, nas histórias do Instagram (disponíveis por 24h), contra a campanha de Trump.

Também o rapper Bad Bunny não passou ao lado dos comentários de Hinchcliffe. A estrela porto-riquenha publicou no Instagram, onde tem mais de 45 milhões de seguidores, um vídeo de um concerto seu de 2021, com lotação esgotada, em San Juan, no qual destaca, em espanhol, o orgulho que sente pela ilha. A legenda usada: “lixo”.

Também o cantor Marc Anthony, cujos pais são porto-riquenhos, e o cantor, compositor e actor porto-riquenho vencedor do Grammy Latino Luis Fonsi publicaram declarações semelhantes nas suas redes sociais.

Ao todo, escreve a Newsweek, as cinco celebridades porto-riquenhas alcançaram cerca de 340 milhões de seguidores no Instagram.