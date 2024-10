Seis eventos para celebrar os sabores do Outono nas Aldeias de Montanha

As Aldeias de Montanha vão celebrar as tradições ancestrais da região e os sabores do Outono em vários eventos ao longo de Novembro.

Caçoilas, castanhas, míscaros e outros sabores do Outono vão servir de mote a vários eventos nas Aldeias de Montanha em Novembro. A estação vai celebrar-se “em pleno” na região da serra da Estrela, com “festas, jantares e magustos comunitários, castanhas assadas na caruma, mercados de produtos endógenos, caminhadas e passeios pedestres pelos bosques”, anuncia a ADIRAM – Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha em comunicado.

No dia 2 de Novembro, o forno comunitário será palco da Noite das Caçoilas no Sabugueiro, concelho de Seia. Os habitantes “da aldeia mais alta de Portugal” voltam “a reanimar uma das tradições mais antigas e enraizadas na comunidade”, e que “corria o risco de se perder”, com um encontro de “apetites e mãos experientes e sábias, que irão confeccionar as saborosas caçoilas de carne cozinhadas em barro preto, entre muitas danças e cantares”.

Com “o intuito de chamar ao território cada vez mais visitantes e turistas”, a ementa do evento conta ainda com chanfana, arroz de carqueja, torresmos, e “o cabrito, borrego e frango do campo no forno”, “carnes criadas em plena serra da Estrela”, sublinha a nota de imprensa. O evento custa 15 euros por adulto e dez euros para crianças dos seis aos 12 anos, e conta ainda com animação de rua, do grupo Colmeia, e um concerto com Virgílio Faleiro e sua banda. Inscrições aqui.

Também no dia 2, há Festa da Castanha na aldeia vizinha da Lapa dos Dinheiros, igualmente no concelho de Seia. O passeio interpretativo pelos soutos começa às 9h30, seguindo-se um almoço comunitário com a “tradicional feijoca da montanha à moda da Lapa” (com inscrição obrigatória aqui).

Já durante a tarde estão agendados um workshop sobre pão, liderado por Patrícia Miguel, uma “arquitecta que se transformou em padeira” e que “tem vindo a dedicar a sua vida à história do pão português”; uma degustação de sopa de castanha; e, para terminar, o “tradicional magusto comunitário com a castanha assada na caruma”. Durante todo o dia haverá ainda um mercado de Outono com vários produtos naturais.

Para quem preferir aproveitar o fim-de-semana prolongado, de 1 a 3 de Novembro celebra-se a Festa dos Sabores de Montanha na aldeia de Folgosinho, concelho de Gouveia, com o objectivo de “valorizar o melhor que a montanha tem para oferecer no que respeita aos produtos endógenos, que continuam a ser fonte de rendimento para muitas famílias da região”.

À festa não vai faltar “a castanha e outros frutos secos, o pão de centeio, o mel, as compotas, a doçaria tradicional, os cogumelos e os enchidos”, promete a associação. Mas também uma programação recheada, com um concurso de doçaria de castanha e uma montaria ao javali no dia 2 de Novembro e, no domingo, um trail (11km) e uma caminhada (6,71km) pela região.

Além da habitual animação e concertos, a Festa dos Sabores de Montanha inclui ainda um magusto comunitário, actividades e experiências temáticas relacionadas com a montanha, saídas de campo, showcookings, e oficinas gastronómicas.

No mesmo fim-de-semana, há ainda mais Festa da Castanha, desta vez em Prados, aldeia do concelho de Celorico da Beira para “festejar, homenagear, divulgar e valorizar este produto endógeno de excelência e uma das maiores riquezas do património gastronómico celoricense, na variedade longal”.

No sábado, o tradicional magusto na caruma inclui prova de jeropiga, seguindo-se um jantar dedicado aos Sabores no Forno e, a fechar a noite, concerto com Cibana. Já no domingo, o programa inclui “mercadinho da aldeia e jogos tradicionais, actuações de concertinas e rompe e rasga, almoço comunitário com cogumelos silvestres colhidos nos bosques da aldeia, actuações do rancho folclórico Pastores de São Romão e do grupo de concertinas S. Julião, e um último magusto. Mais informações aqui.

Até dia 24 de Novembro, é ainda possível experienciar as cores do Outono em todo o seu esplendor com passeios guiados pela Rota das Faias, no Bosque das Faias de São Lourenço, em Manteigas, uma “densa floresta de faias, castanheiros e carvalhos” povoada de “aromas da natureza” como o rosmaninho, a hortelã-brava, a alfazema e o tomilho. A programação com todas as actividades está disponível aqui.

Por último, e já apontando para os dias entre 13 e 17 de Novembro, o Festival dos Míscaros regressa à aldeia de Alcaide, concelho do Fundão, “com passeios micológicos na serra da Gardunha, e momentos de degustação de diferentes formas da confeção de cogumelos e outras especialidades da região nas tasquinhas especialmente preparadas na aldeia”. O evento conta ainda com momentos de animação de rua, exposições, workshops, mostras de cogumelos. Programação completa aqui.