TAP sobe emissão de obrigações para 400 milhões e paga juro de 5,1%

Empresa pública subiu em 50 milhões o montante das obrigações a colocar no mercado. Oferta é liquidada a 7 de Novembro, com o valor a servir para pagar emissão de 375 milhões que chega ao fim.

A TAP aumentou o montante da emissão de obrigações que quer colocar no mercado, passando de 350 milhões para 400 milhões de euros. Assim, a empresa pública recorre ao valor máximo de colocação de dívida a que estava autorizada pelo accionista Estado (via Direcção-Geral do Tesouro e Finanças).

De acordo com o comunicado enviado pela empresa aos investidores, a oferta, que será liquidada a 7 de Novembro, “representa um aumento de 50 milhões face ao montante previamente anunciado”, com um juro de 5,125% e vencimento em 2029.

O valor destas obrigações, adquiridas por investidores institucionais, servirá para pagar a linha de 375 milhões de euros que chega agora à maturidade (com um juro de 5,625%). O pagamento deverá ocorrer no dia 8 de Novembro.

Com esta estratégia, a TAP acaba por aumentar em 25 milhões de euros a sua exposição ao mercado de obrigações, quando numa primeira fase deste processo esse seria o valor de redução.

No ano passado, a TAP diminuíra o valor global de obrigações quando pagou os 200 milhões de euros que tinha colocado em 2019 junto do retalho, onde se incluem pequenos investidores. Esta amortização não foi acompanhada por uma nova emissão (tendo a TAP deixado de ter a supervisão do regulador do mercado de capitais, a CMVM).

Permanece ainda a linha de cerca de 137 milhões de euros em obrigações emitida em Janeiro de 2019, com maturidade em 2034. O recurso ao mercado de obrigações, decidido em 2019, serviu para diversificar o financiamento além dos bancos, após a privatização, e aumentar o prazo médio da dívida da transportadora aérea.

A opção da TAP, apoiada pelo Estado em 3,2 mil milhões de euros, surge num contexto em que dispunha de 1,17 mil milhões de euros em caixa no final de Junho, quando seis meses antes este montante estava nos 789,3 milhões.