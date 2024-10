Prestação de crédito com taxa mais longa cai abaixo dos 700 euros num empréstimo de 150 mil euros, e abaixo dos 1000 euros num empréstimo de 200 mil, a 30 anos, com spread de 1%.

As taxas Euribor, a que estão associados a maioria dos empréstimos à habitação das famílias portuguesas, registaram quedas significativas em Outubro, com a Euribor a 12 meses a ficar muito perto dos 2,5%, a de seis meses nos 3%, e a de três meses ligeiramente acima de 3%. São valores com impacto positivo nos contratos a rever em Novembro, ou nos novos empréstimos com estas taxas.