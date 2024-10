Dormidas no turismo sobem 2,4% em Setembro devido a não residentes

O alojamento turístico registou 3,3 milhões de hóspedes e 8,4 milhões de dormidas em Setembro, mais 2,8% e 2,4% em termos homólogos, respectivamente, devido ao crescimento do mercado de não residentes, divulgou hoje o INE.

De acordo com as estatísticas rápidas da actividade turística do Instituto Nacional de Estatística (INE), em Setembro, as dormidas de residentes registaram “um ligeiro decréscimo” (-0,3%, após +4,7% em Agosto), totalizando 2,3 milhões, enquanto os mercados externos cresceram 3,5% (+3,4% em Agosto), para 6,1 milhões de dormidas.

"A actividade turística manteve [a] trajectória de crescimento, mas voltou a dar sinais de abrandamento", nota o instituto estatístico.

Considerando o terceiro trimestre de 2024, as dormidas aumentaram 3,0% (+2,9% no segundo trimestre), com as dormidas de residentes a crescerem 1,1% (-0,7% no segundo trimestre) e as de não residentes a progredirem 3,9% (+4,3% no trimestre anterior).

O INE ressalva, contudo, que os resultados do segundo trimestre foram influenciados pelo efeito do período de férias da Páscoa, que este ano se repartiu entre Março (primeiro trimestre) e Abril (segundo trimestre), enquanto no ano anterior se concentrou apenas no segundo trimestre.

Já no acumulado dos primeiros nove meses do ano, as dormidas aumentaram 3,9%, com aumentos de 1,3% nos residentes e de 5,0% nos não residentes.