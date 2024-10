Certificados de Aforro antigos vão ser alterados e alguns podem deixar de render juros

O Governo vai fazer várias mudanças nos Certificados de Aforro (CA), uma das quais implica uma actualização das séries antigas, que vêm desde 1960, passando-as de tituladas a escriturais, uma alteração que pode originar a interrupção no pagamento de juros, mas apenas se o titular não cumprir as novas exigências. São ainda introduzidas as bases para criar novas séries de CA com características diferentes das actuais e mais próximas das emissões de dívida pública.

