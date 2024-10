Rúben Amorim e o futuro: “Está a acabar a novela. Amanhã falamos”

Treinador do Sporting garante que explicará tudo no fim do jogo com o Estrela da Amadora. E considera que João Pereira está preparado para voos mais altos.

Na véspera do jogo do Sporting com o Estrela da Amadora, para a 10.ª jornada da Liga portuguesa, as atenções estiveram centradas em Rúben Amorim e, em particular, no futuro próximo do treinador que o Manchester United pretende contratar no imediato. O técnico assumiu que têm sido dias difíceis, de "cansaço", e prometeu dar uma resposta mais cabal sobre o tema depois do encontro.

"Depois falaremos amanhã, mas acho que na vida de toda a gente há fases em que estamos muito bem, mas depois queremos mais qualquer coisa, talvez provar mais qualquer coisa. Mas depois não sabemos se estamos a dar um passo diferente e a estragar tudo, mas todos sentem isso", reflectiu Amorim, quando questionado sobre se a vontade nesta altura é de sair em função do desafio que terá pela frente.

O treinador admitiu, de resto, que se sente desconfortável na pele de alguém que não pode abrir o jogo. Ainda. "A situação é muito difícil. Quando não sei o que se pode dizer a certa altura, torna tudo mais difícil. Quando sou muito directo é muito mais fácil. A incerteza cria-me muita dificuldade e tenho problemas de comunicação como qualquer treinador. Mas diria que sinto mais cansaço. O que me deixa mais nervoso é muito claro, toda a situação em si. Está a acabar a novela, digamos assim".

De resto, Rúben Amorim remeteu para a noite de sexta-feira, no pós-jogo com o Estrela, um total esclarecimento da situação: "No fim do jogo falarei sobre todas essas questões. Agora quero que a equipa se foque e eu também. Prometo que irei falar no fim do jogo e ficará tudo mais esclarecido (...) Os adeptos podem gostar ou não, mas estará tudo definido e vão ver que não há paz podre", acrescentou.

Pelo caminho, aceitou tecer também curta declaração sobre João Pereira, treinador da equipa B do Sporting que tem sido apontado como possível sucessor ao leme da equipa principal. "Em relação ao João Pereira, não tenho falado mais com ele. Mas se me perguntarem se está preparado para outros voos, claramente que sim. Não só pelo João Pereira, mas pela equipa técnica, pela qualidade dos jogadores quando os chamo. E o Quenda é a prova disso. O João Pereira está claramente preparado. Foi jogador de grandes clubes, tem muita maturidade e personalidade. Não estou a dizer nada, apenas que está preparado para qualquer coisa".