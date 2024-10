Sp. Braga vence derby minhoto e marca encontro com o Benfica

Mês e meio depois de se defrontarem no Municipal de Braga na 5.ª jornada da I Liga, “arsenalistas” e “vitorianos” voltaram a encontrar-se no mesmo palco, mas, desta vez, foi o Sp. Braga que levou a melhor. Na luta por um lugar na meia-final da Taça da Liga, foi o V. Guimarães que marcou primeiro, mas os bracarenses deram a volta e, com o triunfo, por 2-1, continuam na luta pela revalidação do título conquistado na época passada.

Qualquer que seja a competição, o principal derby do Minho é sempre um duelo intenso e, com Sp. Braga e V. Guimarães a atravessarem momentos de pouco fulgor, o confronto entre bracarenses e vimaranenses, mesmo na menos cotada das provas nacionais, não permite grande gestão a qualquer treinador.

Assim, Carlos Carvalhal lançou no “onze” aquelas que têm sido as suas principais armas, mantendo no banco o uruguaio Salazar, quem tem perdido protagonismo depois de um excelente início de temporada. Do outro lado, a novidade nas opções de Rui Borges era Charles na baliza no lugar de Bruno Varela, mantendo o técnico vitoriano Nelson Oliveira como referência no ataque, apoiado por Kaio César, Tiago Silva e Nuno Santos. E foi pelos pés de dois dos criativos do V. Guimarães que passou a jogada que terminou, aos 10’, no primeiro golo.

Apesar de o domínio ter pertencido de início ao Sp. Braga, na primeira vez que o V. Guimarães se aproximou com perigo da baliza de Matheus colocou-se na frente: Tiago Silva combinou com João Mendes, que encontrou Nuno Santos na área e o “77”, com muita qualidade, colocou a bola no ângulo da baliza.

O golo enervou os adeptos bracarenses e provocou insatisfação nas bancadas, mas os jogadores do Sp. Braga tiveram pouco tempo para sentir esse desconforto. Uma dúzia de minutos depois, Niakaté aproveitou uma falha na defesa vitoriana para, de forma fácil, fazer o 1-1.

Positivo/Negativo Positivo Golo de Nuno Santos Num jogo interessante e bem disputado, mas sem grandes destaques individuais, o golo do médio do V. Guimarães merece uma referência especial pela enorme qualidade da execução do “77” dos vitorianos. Negativo Borevkovic O lance é discutível, mas o defesa croata do V. Guimarães fica associado ao momento que decidiu a partida em favor do Sp. Braga, ao cometer um penálti que resultou na sua expulsão.

A partir daí, o jogo ganhou intensidade e qualidade, mas apesar de ter sido o Sp. Braga a estar mais perto do golo - Roger Fernandes acertou na barra, aos 40’ -, o intervalo chegou com tudo igualado.

A segunda parte começou com Salazar e El Ouazzani nos bracarenses, mas o jogo manteve-se “amarrado” até aos 70’, quando o árbitro Fábio Veríssimo, após consultar as imagens, assinalou grande penalidade favorável ao Sp. Braga e mostrou o segundo cartão amarelo a Borevkovic. À segunda tentativa – Charles encontrava-se adiantado na altura do primeiro remate -, Bruma fez o 2-1.

A ganhar e com vantagem numérica, os “arsenalistas” resistiram nos minutos finais às tentativas vitorianas de “partir o jogo” e, conseguindo segurança na posse de bola, preservaram até final o resultado que permite ao Sp. Braga, no início de Janeiro, lutar com o Benfica pela presença na final da Taça da Liga.