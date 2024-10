Leia um dos capítulos de A Outra Filha, da prémio Nobel Annie Ernaux

É uma fotografia em tom sépia, oval, colada num cartão amarelecido e mostra um bebé empoleirado, de través, em almofadas sobrepostas, com rebordo. Enverga um vestidinho bordado, só com uma alça larga, presa com um grande laço um pouco atrás do ombro, como uma flor enorme ou as asas de uma borboleta gigante. Um bebé comprido, franzino, com as pernas afastadas e esticadas até à beira da mesa. Abaixo dos cabelos castanhos que formam um rolo sobre a testa alta e redonda, arregala os olhos com uma intensidade quase devoradora. Os braços abertos como os de uma boneca parecem agitar-se. Dir-se-ia que vai saltar. Ao fundo, a assinatura do fotógrafo — M. Ridel, Lillebonne —, cujas iniciais entrelaçadas decoram também o canto superior esquerdo da capa, muito suja, com as folhas meio descoladas uma da outra.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt