Sexta na TV: O Pai, o xeque-mate e A Música de John Williams

CINEMA

O Pai

SIC 18h05

Anthony, de 81 anos, vive sozinho. A filha propõe que contrate um cuidador, mas ele recusa. Sente-se tão pressionado que começa a duvidar de si, da filha e até da percepção da realidade. Com assinatura do realizador e dramaturgo Florian Zeller, O Pai retrata a demência na perspectiva de quem sofre dela. Ganhou os Óscares de melhor actor (Anthony Hopkins) e argumento adaptado (Zeller e Christopher Hampton).

Eu Sou a Lenda

Cinemundo, 22h30

Thiller pós-apocalíptico de Francis Lawrence, a partir do romance de Richard Matheson. Robert Neville (Will Smith) é o último humano em Nova Iorque. Cientista brilhante, não foi capaz de combater um vírus que foi criado para curar o cancro mas acabou por dizimar a população. Sabendo ser imune, tenta reverter os efeitos através de experiências com o próprio sangue. Sabe também que o seu tempo está a esgotar-se e que, nas sombras, espreitam os mutantes, vítimas da praga, à espera de qualquer movimento em falso.

A Cidade dos Piratas

RTP2, 23h07

A Cidade dos Piratas trata de um amor impossível entre um rapaz criminoso e violento e uma jovem escrava, Isidore. Numa ilha selvagem, o adolescente revela-se propenso a actos cruéis e mesmo assim consegue arrebatar o coração de Isidore, que tem por ele sentimentos contraditórios e perversos. Um filme de Raoul Ruiz, com Hugues Quester, Anne Alvaro, Melvil Poupaud, André Engel e Duarte de Almeida no elenco.

SÉRIE

Rematch

Max, streaming

Nova Iorque, 1997. Uma batalha épica e mediática joga-se num tabuleiro de xadrez, entre o russo Garry Kasparov, campeão mundial em pico de forma, e Deep Blue, um supercomputador da IBM. O software acabou mesmo por vencer Kasparov, que reagiu com incredulidade e, muito humanamente, com algum mau perder. Rematch, minissérie de produção franco-húngara que se apresenta como “um thriller psicológico histórico”, recorda esse momento, com o actor Christian Cooke a dar vida ao mestre de carne e osso.

DOCUMENTÁRIOS

A Música de John Williams

Disney+, streaming

Estreia. Cineastas como Ron Howard, Steven Spielberg, George Lucas ou J.J. Abrams juntam-se a músicos como Yo-Yo Ma, Gustavo Dudamel ou Branford Marsalis, entre outros artistas, para falarem do grande compositor de música para cinema: John Williams. É a ele que devemos partituras memoráveis que vão da Marcha Imperial da Guerra das Estrelas à magia de Harry Potter, passando por E.T. - O Extraterrestre, Tubarão, Encontros Imediatos do Terceiro Grau, Parque Jurássico ou A Lista de Schindler.

Este documentário de Laurent Bouzereau conta ainda com imagens raras de bastidores para compor o retrato de Williams, actualmente com 92 anos e sem intenções de sair de cena. Ainda recentemente esteve indicado para mais um Óscar (tem cinco no palmarés), pela música de Indiana Jones e o Marcador do Destino, tornando-se a pessoa mais velha a ser nomeada.

Fama e Infortúnio

SIC Caras, 21h51

Segunda temporada da série documental que se debruça sobre o lado negro da fama, relatando casos de estrelas a quem o dinheiro e a popularidade serviram de pouco quando se viram no meio de escândalos, problemas mentais e até crime.

INFANTIL

Mira, Detective Real

Disney Jr., 16h20

A propósito da celebração do Diwali, a data mais sagrada do calendário hindu, o canal propõe uma maratona de cerca de seis horas na companhia de Mira, Detective Real. Ambientada na Índia, a série infantil gravita sobre as capacidades dedutivas de uma menina que é nomeada detective oficial e que, para isso, conta com a ajuda dos amigos e de dois divertidos mangustos.

Scarygirl - A Miúda Fantástica

Prime Video, streaming

Com uma pala num olho, pequenas costuras nos lábios e um braço tentacular, Arkie é uma miúda mais ou menos normal que se vai aventurar num percurso extraordinário para salvar o pai – Blister, um polvo amável, protector e capaz de regenerar a vida – das garras de Dr. Maybee, um cientista maléfico. É ela a heroína deste filme de teor ambientalista, inspirado na banda desenhada de Nathan Jurevicius e no videojogo correspondente.