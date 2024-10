Anora, A Substância e outras estreias para esta semana

Com a estreia de Anora, Palma de Ouro em Cannes, e do aguardado A Substância, de Coralie Fargeat, este Halloween vem com um extra: a reposição de Massacre no Texas, o clássico de Tobe Hooper.

A vida de Anora Mikheeva (Mikey Madison), uma jovem stripper cheia de sonhos, muda radicalmente quando conhece Ivan Zakharov (Mark Eydelshteyn), que se apaixona por ela e lhe pede a mão em casamento. Depois de uma breve cerimónia em Las Vegas, os dois vivem momentos de pura paixão e entrega. Mas ele é filho de uma poderosa família de oligarcas russos e quando as notícias chegam aos ouvidos do pai e da mãe, eles decidem viajar até Nova Iorque para pedir a anulação do casamento e levarem Ivan de volta ao seu país.

Merecedor da Palma de Ouro na edição de 2024 do Festival de Cinema de Cannes, esta comédia romântica assinada pelo norte-americano Sean Baker (Tangerine, The Florida Project), conta também com as actuações de Yura Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan e Aleksei Serebryakov.

Elizabeth Sparkle foi, em tempos, uma grande estrela de cinema. Mas os anos passaram e já só lhe resta dar a cara a um programa televisivo de aeróbica. No dia do seu 50.º aniversário, é dispensada do programa por já não corresponder aos critérios de beleza e fica devastada. Ao ter conhecimento de uma substância que replica as células do corpo, rejuvenescendo e aperfeiçoando a pessoa que a toma, decide testá-la. É assim que se vê desdobrada em Sue, uma versão de si própria muito mais nova e atraente, cujo corpo alternará com o seu a cada sete dias. Mas o procedimento é complexo e as regras têm de ser seguidas à risca, o que fará com que Elizabeth depressa perca o controlo da situação.

Co-produção entre França, Reino Unido e EUA, esta combinação de terror e body horror tem realização, produção e argumento de Coralie Fargeat (depois de Vendeta) e foca-se nos perigos da fama, da indústria do entretenimento e da cosmética, assim como na incapacidade da sociedade actual em lidar com o envelhecimento.

Prémio de melhor argumento na 77.ª edição do Festival de Cannes (onde se estreou), arrecadou também o People's Choice Award em Toronto e no Motelx recebeu o prémio do público. Com Demi Moore e Margaret Qualley como protagonistas, este filme conta também com a participação de Gore Abrams, Edward Hamilton-Clark e Dennis Quaid.



Haby toma conhecimento de uma alteração no plano de urbanização do bairro social onde cresceu, que prevê a demolição do seu prédio, que é também o lar de centenas de famílias desfavorecidas. Com a ajuda de algumas pessoas próximas, Haby decide enfrentar o poder de Pierre Forges, o presidente da Câmara, que está disposto a prejudicar os mais pobres para benefício de algumas pessoas importantes.

Um drama social sobre comunidade, resistência e a luta contra a gentrificação, realizado e escrito por Ladj Ly – também responsável por Os Miseráveis que, em 2019, arrecadou o César de melhor filme, o Prémio do Júri em Cannes e teve uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional. O elenco inclui Anta Diaw, Alexis Manenti, Aristote Luyindula e Steve Tientcheu.

Agim e Gëzim, irmãos gémeos surdos de nascença, são inseparáveis. Uma noite, durante uma viagem de carro com o irmão, Agim fica com a visão turva. Assustado, vai a uma consulta com o oftalmologista que lhes diz que o que aconteceu se deve a uma doença degenerativa rara que ambos possuem e que, em breve, ficarão cegos de forma progressiva e irreversível.

Um drama baseado numa história real que conta com assinatura do realizador albanês Gentian Koçi e com os irmãos Edgar e Rafael Morais nos papéis principais.

Este documentário realizado por Helen Aschauer e Fábio Mota é um retrato do dia-a-dia de idosos de várias origens a viver em três lugares distintos: Havana (Cuba), Viena (Áustria) e Porto (Portugal). Como é que os mais velhos levam as suas vidas? Quais os seus anseios? Como são as suas famílias e como funcionam os sistemas de saúde dos respectivos países? Tudo isto é visto através da sua família e dos seus cuidadores.

A história segue Lucas, conhecido pela sua falta de sorte, mas também pela sua extraordinária capacidade de lidar com todas as contrariedades que teimam em atravessar-se no caminho. Quando é despedido e despejado da casa onde mora, recebe um telefonema de um amigo que vai mudar o seu destino: durante um fim-de-semana ele tem de fazer companhia a duas influenciadoras numa casa luxuosa. Nesses dias, que infelizmente vão ser a normal continuação da sua problemática existência, ele vai debater-se com vários contratempos e alguns perigos, mas vai também encontrar um grande amor.

Com o apoio à produção da RTP e produção da Filbox, uma comédia de acção portuguesa realizada por Miguel Cadilhe (Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo), que segue um argumento de Filipe Homem Fonseca. Protagonizada por Eduardo Madeira, Débora Monteiro, Oceana Basílio, Joana Pais de Brito e Dinarte de Freitas, conta ainda com a participação especial de Alexandra Lencastre, Ricardo Carriço, João Paulo Rodrigues, José Pedro Gomes, João Manzarra e Lili Caneças.

Situada em Marselha no princípio do século XIX, esta é a história de Edmond Dantes, um homem falsamente acusado de traição e levado pelas autoridades no próprio dia do seu casamento. Condenado a passar o resto da vida na ilha-prisão do Castelo de If, Dantes sente que nada tem a perder. Assim, durante os 13 anos seguintes, elabora, com a ajuda do abade Faria, seu companheiro de cativeiro, um plano para fugir e vingar-se dos responsáveis pela conspiração que lhe destruiu a vida. Para que a vingança seja perfeita, ele regressa a Marselha transformado no misterioso e rico Conde de Monte Cristo.

Com realização e argumento de Alexandre de La Patellière e de Matthieu Delaporte (a dupla responsável por O Nome da Discórdia e O Melhor Ainda Está Para Vir), esta é mais uma versão do célebre clássico do escritor francês Alexandre Dumas (1802-1870). Pierre Niney, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, Laurent Lafitte e Anamaria Vartolomei assumem as personagens principais.

Sally e o seu irmão Franklin decidem visitar a campa do avô. Na viagem de regresso, eles e alguns amigos dão boleia a um homem que os tenta assassinar. O grupo consegue livrar-se do passageiro indesejado e prossegue a viagem, até que decidem parar numa quinta e entrar numa casa abandonada. Só que a propriedade pertence a uma família de canibais da qual faz parte o estranho que lhes pediu boleia, e Leatherface, um louco que os persegue com uma serra eléctrica.

Em 1974, com poucos meios, Tobe Hooper ​(1943-2017) inspirava-se em Ed Gein, um psicopata real, para criar uma orgia de sangue, vísceras e mutilação num filme que se tornaria um dos mais perturbadores, icónicos e referenciados da Sétima Arte.



Agora, a propósito do 50.º aniversário da sua estreia, e da noite de Halloween que hoje se comemora em muitas partes do mundo, o filme volta às salas de alguns cinemas do país.

