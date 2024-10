Um Amor de Perdição que fala ao presente sem abdicar das palavras de Camilo

Encenada por Maria João Vicente e co-produzida pelo Teatro Nacional São João e pelo Teatro do Bolhão, a obra-prima romântica de Camilo Castelo Branco sobe ao palco do Teatro Carlos Alberto.

Num palco cujo único dispositivo cénico é uma espécie de rampa em semiespiral, sugerindo uma ascensão que termina numa queda em abismo (ou talvez aponte ao céu), a encenação de Maria João Vicente do Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, que se estreia esta tarde, pelas 19h, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, abre com Simão Botelho, interpretado pelo actor Vicente Gil, a dar largas à sua fúria juvenil, quebrando cântaros e cabeças, uns e outras invisíveis ao espectador.